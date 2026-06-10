Con el avance de junio, los santiaguinos comienzan a revisar el calendario para planificar los días de descanso, escapadas fuera de la capital o simplemente para organizar las compras del mes. Junio de este año cuenta con dos jornadas festivas, pero las noticias son mixtas: una de ellas pasará casi desapercibida mientras que la otra estructurará un ansiado fin de semana largo.

Aquí te detallamos cómo vienen los días rojos del mes y todo lo que debes considerar sobre el funcionamiento del comercio en la Región Metropolitana.

El domingo que no sumará descanso

El primer festivo del mes corresponde al Día Nacional de los Pueblos Indígenas, fijado para el domingo 21 de junio. Al coincidir con el fin de semana tradicional, esta fecha no generará un día libre adicional en la semana laboral ni escolar. Su efecto práctico en la rutina de descanso para la mayoría de los trabajadores urbanos será nulo.

El próximo fin de semana largo de tres días

La compensación llegará a finales de mes gracias a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo.

De acuerdo a la legislación chilena (Ley 19.668), este feriado se traslada al lunes 29 de junio. Esto significa que se configurará oficialmente el único fin de semana largo del mes, extendiéndose de la siguiente manera:

Sábado 27 de junio: Descanso habitual.

Domingo 28 de junio: Descanso habitual.

Lunes 29 de junio: Feriado nacional.

¿Son feriados irrenunciables? Así funcionará el comercio

Un error frecuente es asumir que todos los días festivos implican el cierre automático de tiendas y supermercados. Ninguno de los dos feriados de junio es irrenunciable.

¿Qué significa esto?

Malls, centros comerciales, grandes tiendas y cadenas de supermercados en Santiago y todo el país pueden operar en sus horarios habituales de día festivo. El descanso obligatorio irrenunciable queda reservado por ley para fechas específicas como Fiestas Patrias, Navidad o Año Nuevo.

Si tienes pensado viajar fuera de Santiago hacia la costa de la Región de Valparaíso o al sur del país aprovechando el lunes 29, la recomendación editorial es cargar tu tarjeta bip! con anticipación y planificar la salida vehicular fuera de los horarios punta del viernes por la tarde, ya que las autopistas concesionadas suelen registrar altos flujos vehiculares en estas ventanas de tiempo.