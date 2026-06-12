Fondo Crece Sercotec 2026: Cómo postular al subsidio de $5 millones para pymes

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) activó las postulaciones a nivel nacional para el Fondo Crece 2026, una de las herramientas de financiamiento más esperadas por las micro y pequeñas empresas (mipes) de Santiago y el resto del país que buscan un impulso económico para consolidar sus operaciones comerciales.

El programa contempla la entrega de un subsidio no reembolsable de $5.000.000 destinado a inversiones en bienes, infraestructura y acciones de gestión empresarial. Para este año, la convocatoria nacional cuenta con un presupuesto que busca beneficiar directamente a 824 empresas y cooperativas. Sin embargo, el proceso tiene un plazo acotado: la ventana de postulación finaliza impostergablemente el jueves 11 de junio.

Lo que debes saber sobre el financiamiento

A diferencia de un crédito bancario, este subsidio no se devuelve, pero opera bajo una modalidad de cofinanciamiento. Esto significa que las pymes seleccionadas deben aportar un porcentaje del monto neto del proyecto (cuyo valor exacto se especifica en las bases regionales de Sercotec) y financiar la totalidad del IVA de los productos o servicios que adquieran.

El capital puede utilizarse para:

Adquisición de activos y maquinarias.

Remodelación o habilitación de infraestructura de trabajo.

Campañas de marketing, posicionamiento digital y asistencia técnica.

Importante: Bajo ninguna circunstancia se puede destinar el dinero del subsidio para el pago de deudas financieras, deudas tributarias o multas anteriores de la empresa.

¿Quiénes pueden postular?

El beneficio está segmentado de forma estricta según el volumen de ventas netas anuales de cada negocio:

Empresas con más de un año de antigüedad: Deben registrar ventas anuales demostrables ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) de entre 200 UF y 25.000 UF .

Empresas nuevas (menos de un año): Deben registrar ventas de al menos 20 UF y tener un mínimo de 3 meses de iniciación de actividades desde la fecha de apertura del concurso.

Cooperativas: Se permite la postulación de cooperativas de primera categoría con ventas promedio por asociado inferiores a las 25.000 UF (quedan excluidas de forma explícita las cooperativas de servicios financieros, sociedades de hecho y comunidades hereditarias).

Además, el dueño del negocio o representante legal no debe poseer deudas laborales o previsionales pendientes, ni figurar dentro del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El proceso de postulación