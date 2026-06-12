Con la llegada de los días más fríos, el consumo de gas licuado se dispara en los hogares chilenos, convirtiéndose en uno de los gastos más pesados del presupuesto mensual. Para mitigar este impacto, la empresa Abastible mantiene vigente una modalidad de ahorro directo a través de canales digitales que permite rebajar los precios en cilindros de todos los tamaños.

El sistema funciona mediante la entrega de un código QR que se puede solicitar de forma gratuita y que aplica tanto para pedidos a domicilio como para compras presenciales.

¿De cuánto es el descuento según cada cilindro?

El ahorro varía dependiendo del formato de la carga y el canal de compra elegido:

Vía WhatsApp (A domicilio): Permite obtener un descuento de hasta $6.000 en total en cargas de gas de cilindros de 5 kg, 11 kg, 15 kg y 45 kg.

Modalidad “Al Paso” (Retiro en locales adheridos): Si el usuario traslada su propio cilindro vacío al local, la rebaja se extiende hasta los $8.500 por carga.

El paso a paso para activarlo desde el celular

Muchos usuarios desconocen que el proceso no requiere llenar complejos formularios, sino interactuar con un asistente virtual. El procedimiento es el siguiente:

Guarda en tus contactos o escribe directamente al WhatsApp oficial de Descuentos Abastible: +56 2 2938 1232. Envía un mensaje con la palabra “Hola” para activar el bot automático. El sistema te solicitará ingresar tu RUT para verificar si estás registrado en sus bases de datos de beneficios. Si es tu primera vez, el mismo chat te guiará en una breve inscripción. Selecciona la opción según tu caso: “En Domicilio” o “En el local, Al Paso”. Elige el tamaño del cilindro que necesitas (5, 11, 15 o 45 kg). El sistema generará automáticamente un código QR en tu pantalla. Deberás mostrar este código al repartidor cuando llegue a tu casa o al encargado de la sucursal antes de realizar el pago.

Datos clave que debes saber

El beneficio es válido para mayores de 18 años y se puede utilizar de forma mensual. Es fundamental generar el código QR el mismo día de la compra, ya que estos cupones virtuales tienen una vigencia limitada tras ser emitidos por el chat. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes o perteneces a comunas con convenios municipales vigentes, el bot te indexará automáticamente a rebajas complementarias.