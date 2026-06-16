Durante la reciente Cuenta Pública, el Presidente anunció la creación de un nuevo bono por hijo de $30.000 como una medida de alivio directo para las familias de sectores medios y bajos del país. El beneficio está pensado para mitigar el alto costo económico que significan los primeros años de crianza.

Sin embargo, hay un punto clave que debes saber: se trata de un proyecto de ley. Esto significa que el dinero no se pagará de forma inmediata, sino que la iniciativa legal debe ser ingresada primero al Congreso Nacional para su discusión y posterior aprobación por parte de los parlamentarios.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

El Ejecutivo detalló que el aporte no será universal, sino que estará focalizado bajo dos criterios obligatorios:

Edad de los hijos: El monto se entregará por cada hijo o causante familiar acreditado que tenga entre 0 y 13 años .

Calificación Socioeconómica: Los hogares deben pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población, de acuerdo a los datos oficiales del Registro Social de Hogares (RSH).

El pago es acumulativo: ¿Cuánto recibiría cada familia?

Una de las principales dudas de la ciudadanía es si el monto de $30.000 es por grupo familiar o por cada menor. El diseño del proyecto estipula que el monto es acumulativo por cada hijo que cumpla el rango de edad. De esta manera, los pagos se distribuirían de la siguiente forma:

Familias con 1 hijo menor de 13 años: $30.000

Familias con 2 hijos menores de 13 años: $60.000

Familias con 3 hijos menores de 13 años: $90.000

Con respecto a la frecuencia, los ministerios sectoriales aclararon tras el discurso presidencial que este beneficio está diseñado para entregarse como un pago único (por una sola vez), y no de manera mensual.

Cómo revisar si estás dentro del 80% del Registro Social de Hogares

Para adelantarte a la tramitación de la ley y verificar si tu hogar califica en el tramo exigido, puedes revisarlo en pocos segundos siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del Registro Social de Hogares. Haz clic en “Mi Registro” e inicia sesión utilizando tu ClaveÚnica. En la pantalla principal verás reflejada tu Calificación Socioeconómica. Si el porcentaje que aparece es igual o inferior al 80%, cumplirías con este requisito para recibir el aporte una vez que sea aprobado en el Congreso.

Las fechas definitivas de pago, los plazos de debate legislativo y los canales de postulación —o si será una asignación automática sin trámites— se ratificarán en detalle una vez iniciada la discusión de la ley en la Cámara de Diputados.