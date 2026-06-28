Un importante cambio para el acceso a la casa propia en los sectores medios y profesionales jóvenes fue anunciado en la reciente Cuenta Pública Presidencial. Se trata de la creación del Subsidio DS1 Tramo 4, una extensión del tradicional beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que elevará de manera inédita el tope del valor de las propiedades que se pueden adquirir con apoyo del Estado.

Hasta ahora, el tramo más alto del Subsidio DS1 permitía comprar viviendas de un máximo de 2.200 UF. Con esta modificación, el límite subirá hasta las 4.000 UF a nivel nacional y alcanzará las 4.500 UF en zonas extremas (como las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes, y la provincia de Palena y Chiloé).

¿Cuánto dinero entregará el Estado y cuánto debes ahorrar?

Para entender el beneficio en el presupuesto real de tu hogar, es clave traducir las Unidades de Fomento (UF) a valores actuales en pesos chilenos:

Valor máximo de la vivienda: Propiedades de hasta $144 millones de pesos aproximadamente (4.000 UF).

Ahorro mínimo exigido: Deberás tener depositadas al menos 200 UF en tu cuenta de ahorro para la vivienda. Esto equivale hoy a cerca de $7,2 millones de pesos .

Monto del subsidio estatal: El Estado te otorgará una ayuda directa de 400 UF, es decir, unos $14,4 millones de pesos para amortizar el valor de la propiedad o complementar tu crédito hipotecario.

Importante: El beneficio estará disponible tanto para la compra de viviendas nuevas como usadas.

Los requisitos clave que debes preparar desde ya

Aunque las postulaciones a este nuevo tramo se habilitarán durante el segundo semestre de este año, existen exigencias de antigüedad que debes cumplir desde ya si te interesa postular:

Registro Social de Hogares (RSH): Aunque está enfocado en la clase media y profesionales, es obligatorio estar inscrito en el sistema. El porcentaje máximo de calificación socioeconómica permitido para este tramo específico será confirmado por el Minvu en el llamado oficial. Antigüedad de la cuenta: Debes tener una cuenta de ahorro para la vivienda con un mínimo de 12 meses de antigüedad. No sirve abrirla semanas antes de la postulación. Evaluación comercial: Al tratarse de propiedades de mayor valor, deberás acreditar ingresos que te permitan ser sujeto de crédito hipotecario o contar con el dinero restante para cubrir el dividendo con la entidad financiera. Edad: Ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente.

Las fechas de postulación, los formularios digitales y los cierres de depósito para el ahorro se informarán de manera oficial a través de los canales del Minvu durante las próximas semanas.