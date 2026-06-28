Un cambio clave en las cuentas corrientes y liquidaciones de pago de miles de adultos mayores de Santiago y todo Chile se materializará el próximo mes de septiembre. Se trata de la segunda etapa de implementación gradual contemplada en la Reforma de Pensiones (Ley 21.735), que esta vez beneficia directamente a quienes tienen 75 años o más.

A diferencia del monto nominal de 250 mil pesos propuesto originalmente en la ley, el reajuste anual por IPC aplicado a inicios de este año modificó la cifra. El monto máximo real que recibirán los beneficiarios asciende a los $250.275 mensuales.

¿Quiénes reciben el dinero y cómo funciona el pago?

La gran ventaja del sistema administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) es que el proceso es automático para la gran mayoría de las personas:

Pago Automático: Si ya eres beneficiario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y tienes 75 años o más, el incremento se reflejará directamente en tu liquidación de septiembre de 2026 sin necesidad de hacer filas ni trámites extra en ChileAtiende.

Montos Proporcionales: Quienes actualmente perciben un beneficio parcial (por tener una pensión base calculada con mejores ahorros pero que aun así califican) verán una subida proporcional equivalente en su colilla de pago.

Cumpleaños en camino: Quienes cumplan los 75 años en los meses sucesivos (entre octubre de este año y agosto de 2027) comenzarán a recibir el dinero ampliado de forma automática a contar del mismo mes de su cumpleaños.

Importante para Leyes Reparatorias: Las personas que reciben pensiones por las leyes Valech, Rettig o exonerados políticos de este tramo de edad no tienen el beneficio automatizado. Ellos deben realizar obligatoriamente la solicitud en el sitio web de ChileAtiende o de manera presencial.

El calendario completo del beneficio

El incremento por tramos de edad se aplica bajo el siguiente esquema de progresión legal:

82 años o más: Se encuentra activo y pagándose desde septiembre de 2025 (monto reajustado actual de $250.275).

75 años o más: Es el próximo tramo a activarse en septiembre de 2026 (monto reajustado actual de $250.275).

65 años o más: Corresponde a la etapa final de la ley y comenzará a pagarse de forma universal a partir de septiembre de 2027.

Para acceder al beneficio general de la PGU, se recuerda que los requisitos permanentes siguen siendo no integrar el 10% más rico de la población según el Registro Social de Hogares (RSH), tener más de 65 años y acreditar residencia en territorio chileno por un lapso no inferior a 20 años.