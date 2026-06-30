Nuevo Fantasilandia en San Bernardo: ¿Cómo avanzan las obras y cuándo será la apertura?

El paisaje del entretenimiento en Santiago está cambiando de forma definitiva. Tras casi cinco décadas operando en el corazón del Parque O’Higgins, el icónico parque de diversiones Fantasilandia acelera los motores de su histórica mudanza hacia la comuna de San Bernardo, en la zona sur de la Región Metropolitana.

Nuevos registros obtenidos mediante drones del canal especializado @Fantasilandia_SanBernardo revelaron el estado real de la construcción en el mega predio de 27 hectáreas, una superficie que duplica el espacio disponible en Santiago Centro. La gran sorpresa la da la zona destinada al parque acuático, donde ya se aprecia el montaje estructural de al menos seis toboganes gigantes de distintos colores, la piscina de olas y el trazado de un río lento que recorrerá el recinto.

En contraste, el sector del parque de atracciones tradicional se encuentra en etapa de nivelación, excavaciones y obras civiles base, sin que se visualicen aún los rieles de las montañas rusas.

¿Cuándo abrirá el nuevo Fantasilandia de San Bernardo?

El proyecto controlado por Premier Parks contempla una apertura parcelada en dos etapas bien definidas, diseñadas para recibir hasta 12.000 visitantes diarios:

Fase 1 (Parque Acuático): Su inauguración está proyectada para diciembre de 2026 , transformándose en el principal panorama del próximo verano capitalino.

Fase 2 (Parque de Diversiones): Las atracciones mecánicas tradicionales y nuevas tecnologías (como un cine 4D) comenzarán a operar durante el transcurso de 2027.

El recinto de San Bernardo sumará un total de 55 atracciones. El informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) confirma el retorno de clásicos nostálgicos que debieron ser retirados por espacio en el Parque O’Higgins, tales como Ikarus, Evolution, Super Hero y Xtreme Fall, los que operarán junto a favoritos vigentes como el Raptor y el Boomerang.

Dirección y conectividad: Cómo llegar al parque

El nuevo Fantasilandia estará ubicado en el sector de Lo Herrera, específicamente a la altura del kilómetro 26.5 de la Autopista Central (frente a Los Morros).

Para los vecinos de Santiago que no dispongan de vehículo particular, la accesibilidad es una de las mayores preocupaciones. El plan de mitigación del proyecto vial contempla:

Conexión con el Tren Nos-Estación Central: Se proyecta la implementación de buses de acercamiento eléctricos (shuttles) que conectarán de forma directa y fluida las estaciones del Metrotren con los accesos principales del parque de diversiones. Flujo vehicular: Mejoras operacionales en las caleteras de la Autopista Central para absorber el flujo de familias que se desplazarán los fines de semana hacia el sector sur del Gran Santiago.

Mientras tanto, el parque de Santiago Centro vive sus últimos ciclos de funcionamiento masivo, marcando el fin de una era para las generaciones de santiaguinos que crecieron cruzando las boleterías de la Tuerca.



