Reguladores de gas Mademsa: Sernac alerta por riesgo de fuga en más de 10 mil unidades

Una nueva y grave alerta de seguridad en el hogar encendió las alarmas de las autoridades fiscalizadoras. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad urgente para quienes tengan un modelo específico de regulador de gas Mademsa, advirtiendo sobre un riesgo inminente de fallas mecánicas que podrían provocar fugas de gas licuado e incendios.

Esta advertencia se suma y complementa la alerta masiva emitida por el organismo el pasado viernes 12 de junio, que afectó a más de 32 mil estufas a gas de la misma marca tras reportarse tres accidentes con fuego en el país.

Según detalló la empresa Electrolux (matriz de Mademsa) al Sernac, existen 10.284 unidades en manos de los consumidores que presentan este defecto de fábrica. Tras pruebas de laboratorio ordenadas luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) prohibiera su comercialización, se descubrió que la tapa superior del regulador puede desprenderse al enfrentar niveles altos de presión, dejando escapar el gas.

¿Cómo saber si tu regulador es el peligroso?

Debes revisar el dispositivo que va conectado a tu cilindro de gas de manera inmediata. Los datos clave que debes buscar grabados en el metal o plástico del regulador son los siguientes:

Modelo: TYQ-TS01B

Número de Sello SEC: Sello SC N° 449511

Fechas de fabricación afectadas: Dispositivos que muestren los códigos de fecha 23/12 o 24/11 .

Período de venta: Fueron comercializados en tiendas como Easy, Sodimac, Dimasa, MercadoLibre y el comercio general entre marzo de 2024 y abril de 2026.

Si tu regulador cumple con estas características, las autoridades llaman a retirarlo y dejar de usarlo de forma inmediata para evitar accidentes graves en el hogar.

Pasos para devolverlo y recibir tus $14.990

El Sernac aclaró que, sin importar en qué tienda Easy, Sodimac o portal web hayas comprado el producto, el proceso de devolución del dinero y retiro del artefacto defectuoso se realiza de forma exclusiva y directa con Mademsa de la siguiente manera: