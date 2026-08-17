Bencinas subirán este jueves 20 de agosto: conoce el alza estimada

Los automovilistas deberán prepararse para un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Este jueves 20 de agosto corresponde un nuevo reajuste de las bencinas y el diésel, en medio de la presión que mantienen los precios internacionales.

De acuerdo con las estimaciones entregadas por Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, el incremento podría alcanzar varios pesos por litro en los distintos tipos de combustibles.

Para la bencina de 93 octanos, la proyección apunta a un aumento de entre $32 y $37 por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos podría registrar una variación de entre $32 y $38 por litro.

En el caso del petróleo diésel, la estimación considera un incremento de entre $30 y $35 por litro.

Estos montos corresponden a una proyección y no al precio definitivo que tendrán los combustibles en las estaciones de servicio.

¿Por qué subirán los combustibles?

Uno de los principales factores detrás del nuevo escenario es el comportamiento de los mercados internacionales de los combustibles.

La analista explicó que la presión sobre los precios continúa asociada principalmente al nivel que mantienen los valores internacionales. Este escenario repercute directamente en el cálculo que determina las variaciones de precios en el mercado nacional.

A este factor se suma el comportamiento del tipo de cambio. Si bien el peso chileno ha mostrado una evolución que ayuda a contener parcialmente el impacto, esta situación no sería suficiente para evitar completamente el nuevo incremento proyectado.

De esta manera, el comportamiento internacional continúa siendo determinante para establecer cuánto deberán pagar los consumidores por los combustibles durante las próximas semanas.

¿Cuánto subiría la bencina este 20 de agosto?

Las estimaciones conocidas hasta ahora contemplan los siguientes rangos:

Bencina de 93 octanos: entre $32 y $37 más por litro.

Bencina de 97 octanos: entre $32 y $38 más por litro.

Diésel: entre $30 y $35 más por litro.

La magnitud del aumento será especialmente relevante para quienes utilizan sus vehículos diariamente, ya que un incremento por litro puede representar un mayor gasto mensual dependiendo de la cantidad de combustible que consuma cada automóvil.

El monto definitivo aún está pendiente

Pese a las proyecciones conocidas, todavía no es posible establecer con certeza cuánto aumentará finalmente cada combustible.

El ajuste definitivo dependerá del cálculo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y de las condiciones de mercado consideradas al término del período de referencia.

Por ello, los valores proyectados deben entenderse como una estimación previa al reajuste y podrían presentar diferencias respecto del precio que finalmente se observe en las estaciones de servicio.

El nuevo cambio está previsto para comenzar a regir este jueves 20 de agosto, cuando los precios de los combustibles vuelvan a actualizarse.