Deuda del Préstamo Solidario 2026: revisa cuánto debes y cómo pagar

Más de 1 millón de contribuyentes mantienen declaraciones de Renta pendientes entre 2022 y 2026, según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII). La situación también está relacionada con las obligaciones pendientes del Préstamo Solidario entregado durante la pandemia, cuyas cuotas impagas superan los $553 mil millones.

El organismo llamó a las personas que aún mantienen obligaciones pendientes a revisar su situación tributaria y regularizar las declaraciones de Renta antes de que comiencen los avisos de cobro previstos para septiembre.

¿Quiénes deben pagar el Préstamo Solidario?

El Préstamo Solidario fue entregado por el Estado durante 2020 y 2021 para apoyar económicamente a personas afectadas por la disminución de sus ingresos durante la pandemia de coronavirus.

El beneficio debía ser devuelto en 4 cuotas anuales a través de la Operación Renta. La primera correspondía al 10% del monto y las tres siguientes equivalían al 30% cada una.

Eso sí, el monto de cada cuota no podía superar el 5% de los ingresos obtenidos por la persona durante el año correspondiente.

¿Cómo y dónde pagar las cuotas pendientes?

El SII llamó a los contribuyentes a regularizar sus declaraciones de Renta, trámite que se puede realizar a través de su sitio web.

Una vez presentada la declaración, el contribuyente podrá conocer su situación respecto de las cuotas del Préstamo Solidario.

¿Cuándo empieza el cobro de las cuotas pendientes?

El SII informó que desde septiembre comenzará a enviar avisos de cobro a las personas que mantengan cuotas impagas.

Por ello, quienes recibieron el Préstamo Solidario durante la pandemia pueden revisar desde ahora su situación tributaria y conocer si mantienen obligaciones pendientes.

¿Qué hacer si tienes una deuda del Préstamo Solidario?

La recomendación es no esperar a recibir el aviso de cobro. Los contribuyentes pueden revisar sus declaraciones de Renta pendientes y actualizar su situación tributaria a través del SII.

Regularizar estos antecedentes permite conocer las cuotas pendientes y los montos que deben ser pagados de acuerdo con la situación particular de cada contribuyente.