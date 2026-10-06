Teleférico Bicentenario: conoce la fecha de apertura y mapa de estaciones

En un importante paso hacia la modernización del transporte en Santiago, las autoridades presentaron la primera cabina del Teleférico Bicentenario, el que será el primer sistema de transporte urbano por cable en Chile. Esta iniciativa busca promover una movilidad más sustentable y eficiente dentro de la ciudad.

El proyecto, que contempla una inversión de 80 millones de dólares, unirá las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba a través de un moderno sistema de cabinas aéreas. “Estamos muy contentos de presentar esta primera cabina del futuro teleférico de Santiago. Una iniciativa concesionada, la primera de su tipo en el país, que será una solución de transporte sustentable y eficiente para movilizar a las personas en un sector de la capital con alta congestión vehicular”, señaló la exministra de Obras Públicas, Jessica López, el año pasado.

Fecha de apertura del Teleférico Bicentenario y qué estaciones tendrá

Serán tres las estaciones que permitirán a los usuarios conectar con facilidad con otras formas de transporte público, como el metro y buses. Estas son:

Estación Canal San Carlos (Providencia): Avenida Vitacura con Nueva Tajamar.

(Providencia): Avenida Vitacura con Nueva Tajamar. Estación Parque Metropolitano (Vitacura): Al Oriente de piscina Antilén.

(Vitacura): Al Oriente de piscina Antilén. Estación Santa Clara (Huechuraba): Santa Clara con Av. El Parque.

La estación inicial del Teleférico Bicentenario se ubicará en Providencia, específicamente en el sector de Canal San Carlos. Desde ese punto, el recorrido cruzará el Parque Metropolitano de Santiago, lo que permitirá habilitar un nuevo acceso a uno de los principales pulmones verdes de la capital. Luego, se dirigirá hacia el norponiente hasta llegar a la Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

Respecto a su puesta en marcha, las autoridades proyectan que el sistema entrará en operación en enero de 2027.