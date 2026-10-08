Más de 4 mil empleos disponibles: revisa las vacantes y cómo postular a la feria laboral
La Expo Laborum Online 2026 reúne más de 4.000 oportunidades laborales de más de 50 empresas nacionales y multinacionales. La feria estará disponible entre el 5 y el 11 de octubre y permite postular de manera online.
Desde el lunes 5 y hasta el domingo 11 de octubre, quienes buscan una oportunidad laboral podrán acceder a más de 4.000 vacantes en la Expo Laborum Online 2026, feria virtual que reúne a más de 50 empresas nacionales e internacionales.
Las ofertas están dirigidas principalmente a perfiles operativos y técnicos. Entre los cargos disponibles se encuentran:
- Operarios/as de producción.
- Técnicos/as de mantenimiento.
- Soldadores/as.
- Electricistas.
- Plomeros/as.
- Carpinteros/as.
- Albañiles.
- Mecánicos/as.
- Torneros/as.
- Operadores/as de maquinaria.
- Conductores de camión y reparto.
- Operarios/as de depósito.
Entre las empresas participantes se encuentran ManpowerGroup Chile, Farmacias Ahumada, Viña Concha y Toro, CODELPA, Tiendas Ripley, IDEAL, Kupfer Hermanos y Banco Ripley, entre otras.
La feria se desarrolla completamente online, por lo que los interesados pueden revisar las ofertas y enviar sus antecedentes desde cualquier lugar durante los siete días que dura el evento.
¿Cómo postular a los empleos?
Para participar en la Expo Laborum Online 2026 es necesario contar con un perfil actualizado en Laborum.com o en la aplicación móvil.
El proceso contempla:
- Crear o actualizar el perfil en la plataforma.
- Subir el currículum.
- Utilizar la herramienta de inteligencia artificial de Laborum para completar y organizar la información del perfil.
- Revisar las vacantes disponibles.
- Postular directamente a los cargos de interés.
- Esperar el contacto de las empresas en caso de avanzar en el proceso de selección.
Los equipos de Recursos Humanos de las compañías participantes revisarán los antecedentes de los postulantes y contactarán a quienes cumplan con los requisitos de cada cargo.
Seis ofertas para revisar durante la feria
Dentro de las vacantes disponibles se encuentran algunas alternativas en distintas áreas y ciudades:
- Vigilante en Banco Ripley, en Valparaíso.
- Servicio de apoyo logístico en Farmacias Ahumada, en Antofagasta.
- Conductor/a de camioneta escolta, con turno 7x7 en Calama, para Veltis.
- Bodeguero full time en tienda Puma, en Parque Arauco.
- Cobrador de terreno en Banco Ripley.
- Práctica profesional en el área mecánica, en Antofagasta, para Kupfer Hermanos.
Las personas interesadas pueden revisar los detalles de cada cargo, sus requisitos y condiciones antes de enviar la postulación.
Una feria laboral que se desarrolla completamente online
La Expo Laborum Online ya ha reunido a cientos de miles de postulantes en distintos países de la región. En Chile, una edición realizada a comienzos de año registró más de 690 mil postulaciones.
En esta nueva versión, la plataforma concentra más de 4.000 vacantes y la participación de más de 50 empresas, ampliando las posibilidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad.