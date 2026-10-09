Este viernes 9 de octubre se publica la nómina de jóvenes sorteados para realizar el Servicio Militar 2027 en Chile.

Si apareces entre los seleccionados, puedes solicitar la exclusión si cumples alguna de las causales legales. También existen alternativas para postergar el cumplimiento del servicio por motivos de estudio.

Para consultar, ingresa a serviciomilitar.cl y sigue las instrucciones de la plataforma.

El sorteo considera principalmente a varones chilenos nacidos en 2008 que no se inscribieron voluntariamente, además de quienes nacieron en 2007 y mantienen la condición de disponibles.

¿Cómo excusarte del Servicio Militar?

Si no puedes realizar el servicio, puedes solicitar la exclusión a través del sitio web de la DGMN con tu ClaveÚnica o presencialmente en un cantón de reclutamiento, mediante una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA).

Las causales contempladas incluyen:

Imposibilidad física, psíquica o social.

Pertenecer a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a Gendarmería de Chile.

Que el servicio provoque un deterioro económico en el grupo familiar.

Haberte casado o ser padre antes del sorteo, o estar próximo a serlo.

Haber sido condenado a una pena aflictiva.

Ser familiar, dentro de los grados establecidos por la ley, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

Debes presentar documentos que acrediten el motivo de tu solicitud.

¿Se puede postergar por estudios?

Sí. Es posible solicitar una postergación por motivos como cursar estudios superiores, estar en cuarto medio, utilizar determinadas becas o acreditar residencia en el extranjero.

La postergación puede extenderse hasta por 12 años, según las condiciones establecidas en la normativa.

¿Qué pasa si no te presentas?

No acudir a la convocatoria sin una justificación válida puede tener consecuencias legales.

Infractores: pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos y oficios públicos.

pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos y oficios públicos. Destinados a la Defensa Civil: quienes no se presenten arriesgan una multa de cuatro a ocho UTM.

quienes no se presenten arriesgan una multa de cuatro a ocho UTM. Declarados infractores o remisos: pueden tener que cumplir el Servicio Militar en la modalidad de Conscripción Ordinaria durante dos años para evitar la sanción correspondiente.

Si apareces en la nómina, revisa las instrucciones y fechas oficiales. Si tienes motivos para solicitar la exclusión o postergación, realiza el trámite formal y presenta los documentos requeridos.