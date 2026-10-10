Desde el lunes 5 y hasta el domingo 11 de octubre, quienes buscan una oportunidad laboral podrán acceder a más de 4.000 vacantes en la Expo Laborum Online 2026, feria virtual que reúne a más de 50 empresas nacionales e internacionales.

Las ofertas están dirigidas principalmente a perfiles operativos y técnicos. Entre los cargos disponibles se encuentran:

Operarios/as de producción.

Técnicos/as de mantenimiento.

Soldadores/as.

Electricistas.

Plomeros/as.

Carpinteros/as.

Albañiles.

Mecánicos/as.

Torneros/as.

Operadores/as de maquinaria.

Conductores de camión y reparto.

Operarios/as de depósito.

Entre las empresas participantes se encuentran ManpowerGroup Chile, Farmacias Ahumada, Viña Concha y Toro, CODELPA, Tiendas Ripley, IDEAL, Kupfer Hermanos y Banco Ripley, entre otras.

La feria se desarrolla completamente online, por lo que los interesados pueden revisar las ofertas y enviar sus antecedentes desde cualquier lugar durante los siete días que dura el evento.

¿Cómo postular a los empleos?

Para participar en la Expo Laborum Online 2026 es necesario contar con un perfil actualizado en Laborum.com o en la aplicación móvil.

El proceso contempla:

Crear o actualizar el perfil en la plataforma.

Subir el currículum.

Utilizar la herramienta de inteligencia artificial de Laborum para completar y organizar la información del perfil.

Revisar las vacantes disponibles.

Postular directamente a los cargos de interés.

Esperar el contacto de las empresas en caso de avanzar en el proceso de selección.

Los equipos de Recursos Humanos de las compañías participantes revisarán los antecedentes de los postulantes y contactarán a quienes cumplan con los requisitos de cada cargo.

Seis ofertas para revisar durante la feria

Dentro de las vacantes disponibles se encuentran algunas alternativas en distintas áreas y ciudades:

Vigilante en Banco Ripley, en Valparaíso.

Servicio de apoyo logístico en Farmacias Ahumada, en Antofagasta.

Conductor/a de camioneta escolta, con turno 7x7 en Calama, para Veltis.

Bodeguero full time en tienda Puma, en Parque Arauco.

Cobrador de terreno en Banco Ripley.

Práctica profesional en el área mecánica, en Antofagasta, para Kupfer Hermanos.

Las personas interesadas pueden revisar los detalles de cada cargo, sus requisitos y condiciones antes de enviar la postulación.

Una feria laboral que se desarrolla completamente online

La Expo Laborum Online ya ha reunido a cientos de miles de postulantes en distintos países de la región. En Chile, una edición realizada a comienzos de año registró más de 690 mil postulaciones.

En esta nueva versión, la plataforma concentra más de 4.000 vacantes y la participación de más de 50 empresas, ampliando las posibilidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad.