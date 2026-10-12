La llegada de BTS a Chile provocará modificaciones de tránsito en los alrededores del Estadio Nacional, donde el grupo surcoreano realizará tres conciertos los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026.

Ante la masiva convocatoria prevista para el BTS World Tour “Arirang” en Santiago, la Municipalidad de Ñuñoa informó las primeras calles que estarán afectadas por restricciones vehiculares durante las jornadas de concierto. Según la información entregada por el municipio, se esperan cerca de 69 mil asistentes por jornada.

¿Qué calles estarán cortadas por el concierto de BTS?

De acuerdo con las medidas de tránsito informadas por la Delegación Presidencial y publicadas por la Municipalidad de Ñuñoa, los cortes contemplados son:

Avenida Pedro de Valdivia: restricción en la calzada poniente , entre avenida Grecia y Guillermo Mann .

restricción en la , entre . Avenida Marathon: restricción en la calzada oriente , entre avenida Grecia y Guillermo Mann .

restricción en la , entre . Guillermo Mann: se contempla un eventual corte de la calzada norte, entre Pedro de Valdivia y Marathon, que será aplicado solo en caso de contingencia.

Por ahora, la autoridad no ha informado los horarios específicos en que comenzarán y terminarán estos cortes, por lo que quienes circulen por Ñuñoa durante el 14, 16 y 17 de octubre deberán considerar posibles modificaciones durante gran parte de la jornada. El municipio señaló que los horarios serán comunicados una vez que estén confirmados.

Carlos Dittborn será utilizada para buses

Además de las restricciones vehiculares, la Municipalidad de Ñuñoa autorizó el uso de avenida Carlos Dittborn, entre Marathon y San Eugenio, para el estacionamiento de buses y otros vehículos de transporte que lleguen al Estadio Nacional.

La medida podría aumentar la congestión en ese perímetro, por lo que la recomendación oficial es planificar los desplazamientos con anticipación y privilegiar vías alternativas.

¿A qué hora comienza el concierto de BTS en Chile?

BTS se presentará en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre, con inicio del espectáculo programado aproximadamente para las 20:00 horas.

La guía difundida por Ticketmaster contempla el siguiente cronograma para cada jornada:

10:00 horas: check-in VIP.

check-in VIP. 11:30 a 18:30 horas: Army Zone.

Army Zone. 14:00 horas: ingreso al Parque Estadio Nacional.

ingreso al Parque Estadio Nacional. 16:30 horas: ingreso al Coliseo.

ingreso al Coliseo. 18:30 horas: DJ local.

DJ local. 20:00 horas: inicio de BTS.

La Municipalidad de Ñuñoa estima que cada presentación terminará alrededor de las 22:30 horas.

Metro extenderá su horario por BTS

Para facilitar la salida del público, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta las 00:00 horas durante las tres fechas: miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Las estaciones habilitadas para ingresar a la red después del concierto serán:

Estadio Nacional (L6), Ñuñoa (L3-L6) y Ñuble (L5-L6).

En tanto, estarán disponibles como estaciones de salida:

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Army Zone también aumentará el flujo de personas

La ARMY Zone es un espacio oficial exclusivo para integrantes del fanclub de BTS que cuenten con una ARMY Membership vigente. Funcionará los días 14, 16 y 17 de octubre, entre las 11:30 y las 18:30 horas, y permitirá a los miembros acreditados acceder al beneficio dispuesto por Weverse para la gira.

Para ingresar será necesario presentar una entrada válida para el concierto de ese mismo día y acreditar la membresía oficial a través de la aplicación Weverse. La organización advirtió que no se aceptarán capturas de pantalla de la tarjeta de membresía.

Según la Municipalidad de Ñuñoa, esta actividad podría recibir entre 15 mil y 20 mil personas por día, lo que incrementará el movimiento peatonal en las calles cercanas al estadio incluso varias horas antes del concierto.

El viernes 16 de octubre existe además un factor adicional: ese día funciona la tradicional feria de Guillermo Mann, precisamente una de las calles ubicadas dentro del perímetro más afectado por el evento.