Quienes asistan a los conciertos de BTS en Chile tendrán una alternativa para evitar llegar en automóvil hasta las inmediaciones del Estadio Nacional.

Metro de Santiago anunció que los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026 estarán disponibles servicios de Park and Ride en Mallplaza Egaña y Mallplaza Vespucio, como parte del plan especial de transporte dispuesto para las tres presentaciones de la banda surcoreana.

La medida se complementará con la extensión del horario de Metro hasta las 00:00 horas en estaciones seleccionadas de las líneas 3, 5 y 6.

¿Qué es Park and Ride y cómo funciona?

El concepto Park and Ride —“estaciona y viaja”, en español— consiste en combinar el automóvil particular con el transporte público.

En términos prácticos, el sistema permite que una persona llegue en vehículo hasta un estacionamiento cercano a una estación de Metro, deje allí su automóvil y continúe el viaje utilizando la red de transporte público.

Park and Ride en Mallplaza Egaña

Una de las opciones estará ubicada en Mallplaza Egaña, desde donde los pasajeros pueden acceder a Plaza Egaña, estación que conecta las líneas 3 y 4.

Para llegar al Estadio Nacional utilizando Metro, una alternativa es tomar la Línea 3 hasta Ñuñoa, realizar la combinación con Línea 6 y continuar hasta Estadio Nacional.

En el viaje de regreso tras el concierto, Plaza Egaña será una de las estaciones habilitadas para la salida de pasajeros durante la extensión horaria de Línea 3.

Park and Ride en Mallplaza Vespucio

El segundo punto habilitado será Mallplaza Vespucio, ubicado junto a Bellavista de La Florida, en Línea 5.

Desde allí, quienes viajen hacia el Estadio Nacional podrán avanzar por la Línea 5 y combinar con Línea 6 en Ñuble, para luego continuar hasta la estación Estadio Nacional.

Para el regreso, Bellavista de La Florida estará disponible como estación intermodal durante la operación especial, según informó Metro.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro por BTS?

Metro extenderá su funcionamiento hasta las 00:00 horas los días:

Miércoles 14 de octubre

Viernes 16 de octubre

Sábado 17 de octubre

La extensión no significa que toda la red permanezca abierta hasta la medianoche. Solo determinadas estaciones permitirán ingreso, salida o combinación durante el horario especial.

Las estaciones habilitadas para ingresar al Metro después de los conciertos serán Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble.

Recomendaciones para usar Park and Ride durante BTS

La principal ventaja es evitar realizar todo el trayecto hasta el Estadio Nacional en automóvil, especialmente considerando la alta cantidad de público esperada durante las tres jornadas.

Quienes opten por este sistema deberían llegar con anticipación, revisar las condiciones del estacionamiento y calcular el tiempo necesario para realizar las combinaciones en Metro.

La recomendación a los asistentes es planificar previamente el viaje y llevar la tarjeta bip! con saldo suficiente para evitar demoras durante el retorno.

Metro ha utilizado anteriormente este concepto en eventos masivos para combinar el viaje en automóvil con la red de transporte público.