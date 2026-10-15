Una tormenta eléctrica puede desarrollarse rápidamente y sorprender a una persona mientras camina por la calle, practica deporte, se encuentra en una plaza o circula por una zona rural. En esas circunstancias, saber qué hacer frente a rayos y truenos puede reducir considerablemente el riesgo.

La regla más importante es sencilla: si puedes escuchar un trueno, ya debes considerarte dentro de una zona de riesgo y buscar refugio. No es necesario que esté lloviendo sobre el lugar donde te encuentras para que exista peligro, ya que los rayos pueden caer a varios kilómetros del núcleo de una tormenta.

¿Qué hacer si una tormenta eléctrica te sorprende en la calle?

Si comienzas a escuchar truenos o ves relámpagos mientras estás en la vía pública, entra cuanto antes a una edificación sólida y cerrada.

Senapred recomienda buscar refugio en una construcción y mantenerse alejado de cercas, rejas, alambrados, postes, antenas, maquinaria y líneas eléctricas o telefónicas. Tampoco se debe buscar protección bajo un árbol.

Los lugares más seguros son edificios completamente cerrados, como viviendas, oficinas, comercios o centros comerciales.

Un automóvil cerrado también puede servir como refugio.

¿Es seguro refugiarse bajo un árbol durante una tormenta?

No.

Uno de los errores más peligrosos durante una tormenta eléctrica es refugiarse bajo un árbol, especialmente si es alto o se encuentra aislado.

Los rayos pueden alcanzar el árbol y propagarse por el tronco o por el suelo hacia las personas que se encuentran cerca. Los CDC advierten expresamente que no se debe permanecer debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.

Lo mismo se aplica a postes, antenas y otros elementos altos.

¿Un paradero sirve como refugio?

No necesariamente.

Una estructura abierta, como un paradero sin cerramiento completo, una pérgola, un quiosco abierto o una techumbre de parque no entrega la misma protección que un edificio cerrado.

Los organismos especializados consideran refugios adecuados aquellas construcciones con techo y paredes completas o, como alternativa, un vehículo cerrado con techo rígido.

Por lo tanto, si estás esperando locomoción y comienza una tormenta eléctrica, lo recomendable es buscar un edificio cerrado cercano en vez de permanecer bajo una estructura abierta.

¿Es seguro quedarse dentro del auto durante una tormenta eléctrica?

Sí. Un automóvil completamente cerrado y con techo rígido puede utilizarse como refugio.

Senapred recomienda que, si una persona se encuentra dentro de un vehículo durante una tormenta eléctrica, permanezca allí con las ventanas cerradas.

Los CDC también consideran seguros los vehículos completamente cerrados con techo rígido. No ofrecen esa protección motocicletas, bicicletas, vehículos descapotables ni otros medios de transporte abiertos.

¿Qué hacer si estás en una plaza, cancha o espacio abierto?

Hay que abandonarlo lo antes posible y dirigirse hacia un refugio seguro.

Las plazas, parques, canchas deportivas, playas y otros espacios abiertos exponen a las personas a un mayor riesgo porque pueden convertirse en uno de los puntos más altos del entorno.

Los CDC recomiendan alejarse de parques, áreas de juegos, campos deportivos, piscinas, lagos y playas cuando existe actividad eléctrica.

No se debe esperar a que comience una lluvia intensa para buscar refugio.

¿Qué hacer si estás en un cerro o montaña?

Si una tormenta eléctrica te sorprende en una zona elevada, desciende inmediatamente.

No permanezcas en cumbres, crestas, miradores o puntos altos.

Senapred aconseja que, si una persona se encuentra en campo abierto o en un cerro sin posibilidad inmediata de refugio, busque un sector bajo —por ejemplo, una quebrada que no tenga un curso de agua— y reduzca su altura respecto del entorno.

Los CDC también recomiendan abandonar inmediatamente cumbres, cerros y crestas cuando existe actividad eléctrica.

¿Qué hacer si no existe ningún refugio cerca?

La prioridad sigue siendo desplazarse hacia una construcción cerrada o un vehículo.

Si no existe ninguno disponible, hay que tratar de reducir la exposición mientras se continúa buscando un lugar seguro.

No debes acostarte en el suelo. Una descarga que impacta a cierta distancia puede propagarse por la superficie terrestre y alcanzar a una persona.

También debes evitar árboles aislados, cercas metálicas, postes, antenas, zonas elevadas y cuerpos de agua.

Si estás con otras personas, es recomendable no permanecer todos agrupados en un mismo punto, ya que una descarga cercana podría afectar simultáneamente a varias personas.

Existe una posición de seguridad frente a rayos, pero hoy se considera una medida de último recurso cuando estás al aire libre y no puedes llegar a un refugio seguro.

Consiste en agacharse lo máximo posible, con los pies juntos, la cabeza inclinada y evitando apoyar las manos en el suelo. La idea es reducir la altura del cuerpo y minimizar el contacto con el terreno.

¿Qué pasa si estoy cerca de una piscina, río, lago o playa?

Debes salir del agua inmediatamente y alejarte de ella.

Senapred recomienda no practicar deportes náuticos ni permanecer en piscinas, ríos, lagos, mar o sectores mojados mientras existe actividad eléctrica.

Si escuchas un trueno mientras estás en una playa, piscina o embarcación cercana a tierra, busca un edificio cerrado o un vehículo seguro.

¿El metal atrae los rayos?

El metal no “atrae” por sí solo a los rayos, pero es un excelente conductor de electricidad.

Por eso, durante una tormenta es recomendable mantenerse alejado de rejas, alambrados, maquinaria, postes y otras estructuras metálicas.

SENAPRED recomienda evitar especialmente maquinaria, cercas, rejas, mástiles y tendidos eléctricos o telefónicos.

¿Se puede usar el celular durante una tormenta eléctrica?

Un teléfono celular que funciona con batería no representa el mismo riesgo que un equipo conectado por cable a una instalación eléctrica.

Los CDC indican que los teléfonos móviles pueden utilizarse durante una tormenta siempre que no estén conectados a un cargador enchufado a la red eléctrica.

Si estás en el exterior, sin embargo, la prioridad no debe ser usar el teléfono o grabar la tormenta, sino llegar cuanto antes a un refugio seguro.

¿Qué hacer si a una persona le cae un rayo?

Una persona alcanzada por un rayo no queda cargada eléctricamente, por lo que puede ser tocada y auxiliada.

Se debe solicitar asistencia de emergencia inmediatamente y comprobar si la persona respira y tiene signos vitales. Si es necesario y quien presta ayuda sabe realizarla, la reanimación cardiopulmonar puede ser determinante mientras llega personal de emergencia.

Antes de acercarse, también hay que comprobar que el lugar sea seguro, porque la tormenta puede continuar generando nuevas descargas.