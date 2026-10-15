Las familias que participaron en el proceso principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2027 podrán conocer desde este jueves 15 de octubre si obtuvieron un cupo en alguno de los establecimientos a los que postularon.

Los resultados están disponibles desde las 9:00 horas en el sitio oficial del SAE. Una vez conocida la asignación, los apoderados deberán decidir qué hacer con el cupo dentro del plazo establecido.

¿Cómo revisar los resultados del SAE 2027?

Para conocer el resultado de la postulación, las familias deben ingresar a la plataforma oficial:

– Sitio web: www.sistemadeadmisionescolar.cl

– Fecha de publicación: jueves 15 de octubre de 2026.

– Hora: desde las 9:00 horas.

– Plazo para responder: hasta el miércoles 21 de octubre a las 14:00 horas.

¿Qué opciones tienen las familias?

Una vez que conozcan el establecimiento asignado, los apoderados podrán elegir entre tres alternativas:

– Aceptar el resultado: confirmar el cupo en el establecimiento asignado.

– Aceptar y activar la lista de espera: aceptar la asignación y optar a un eventual movimiento en las listas de espera de los establecimientos postulados.

– Rechazar el resultado: renunciar al cupo asignado. En este caso, la familia deberá participar en el Período Complementario de Postulación para buscar otra alternativa.

Es importante revisar las opciones antes de confirmar una decisión, ya que rechazar la asignación implica quedarse sin el cupo obtenido en esta etapa.

¿Cuándo se publican los resultados de las listas de espera?

El calendario del SAE 2027 contempla nuevas fechas para quienes estén a la espera de una vacante:

– 28 y 29 de octubre: publicación de los resultados de las listas de espera.

– Del 10 al 17 de noviembre: Período Complementario de Postulación.

– 1 de diciembre: publicación de los resultados del Período Complementario.

– Del 9 al 22 de diciembre: período oficial de matrícula en los establecimientos.

El Período Complementario está dirigido a quienes no participaron en la etapa principal o necesitan buscar otra alternativa educativa.