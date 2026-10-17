BTS en Chile y el fenómeno Kpop toma la pantalla de streaming: cómo y dónde verlo

A un día de la segunda fecha de BTS en el Estadio Nacional, los fanáticos de las mega estrellas coreanas pueden vivir la previa con la selección de contenidos disponibles en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Tras su paso por Lima, la banda surcoreana se prepara para las tres presentaciones que realizará en Chile con su gira mundial “Arirang”. Buenos Aires, Santiago y San Pablo serán sus siguientes destinos, en los que los “army” colmarán las graderías para disfrutar del espectáculo con un escenario de 360 grados que incluye pasarelas y un pabellón inspirado en el palacio Gyeongbokgung.

Con más de 25 récords Guinness oficiales – incluyendo ser el primer grupo asiático en superar 9 mil millones de reproducciones en Spotify-, BTS se convirtieron en uno de los principales referentes del Kpop, y junto a agrupaciones como Blackpink y Aespa, hoy llevan este fenómeno cultural al planeta entero.

Los fanáticos pueden empezar a palpitar con la llegada de los BTS con conciertos y documentales a los que pueden acceder con el “Plan Streaming” de DGO, que permite a los usuarios disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, y películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones como Prime Video, HBO Max y Disney+, entre otras.

BTS y otros contenidos del Kpop en DGO

BTS – Jet to Come

El show del septeto superestrella del k-pop, que en octubre llegará a Sudamérica, celebró en Busan en una versión reeditada con nuevos primeros planos e incluye un set list de 20 canciones. Ese fue su último concierto OT7 antes del de cumplir el servicio militar.

Disponible DGO con acceso a Prime Video.

BTS – Monuments beyond The Stars

En su décimo aniversario, este documental explora la vida cotidiana y los pensamientos más íntimos de los 7 integrantes que buscan el propósito y el significado de la vida.

Disponible DGO con acceso a Disney+

BTS – Permission to dance

La ciudad de Los Ángeles alberga el escenario del concierto “Permission to Dance”. Con un estadio completamente lleno, el poder de la música de los surcoreanos cobra vida en la pantalla.

Disponible DGO con acceso a Disney+

Blackpink: la película

La famosa agrupación conmemora su quinto aniversario con este film donde Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa reviven grandes recuerdos y los momentos más memorables en sus recitales.

Disponible DGO con acceso a Disney+

AML presenta: Aespa

La presentación del cuarteto Kpop en el Amazon music live! Karina, Giselle, Winter y Ningning deleitan a sus fan en un increíble concierto.

Disponible DGO con acceso a Prime Video.