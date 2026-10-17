El Gobierno anunció una rebaja de hasta un 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central, una medida que busca reducir los costos de circulación para los conductores. El descuento dependería del horario de uso de la autopista y de las condiciones de pago de cada usuario.

El anuncio fue realizado por el presidente José Antonio Kast, tras un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria.

Sin embargo, la rebaja todavía no entra en vigencia, ya que requiere una revisión administrativa y modificaciones al contrato. De acuerdo con lo informado por el mandatario, su implementación está prevista para el 1 de enero de 2027.

¿De cuánto será la rebaja del TAG en Autopista Central?

La medida considera dos tipos de descuentos, dependiendo del horario de circulación:

25% de descuento: durante las horas punta y los periodos de saturación.

10% de descuento: sobre la tarifa base fuera de esos periodos.

Por ejemplo, una persona que actualmente paga $100.000 por el uso de Autopista Central podría llegar a pagar $90.000 si circula fuera de las horas punta. En cambio, si utiliza la autopista durante los periodos de mayor congestión, el monto podría bajar a $75.000.

Estos ejemplos son referenciales y el ahorro efectivo dependerá de las tarifas aplicables y de los horarios de circulación.

¿Qué requisitos deberán cumplir los conductores?

El beneficio no se aplicaría automáticamente a todos los usuarios. Según lo informado por el Gobierno, podrán acceder a la rebaja quienes mantengan sus cuentas con Autopista Central al día, con un máximo de 60 días de rezago.

Por ello, los conductores deberán revisar su situación de pago con la concesionaria para verificar si cumplen con las condiciones anunciadas para acceder al descuento.

¿Cuándo comenzaría a regir la rebaja del TAG?

La fecha anunciada para implementar la medida es el 1 de enero de 2027. No obstante, su entrada en vigencia depende de que se completen los procedimientos administrativos y las modificaciones contractuales correspondientes.

Hasta entonces, los conductores deberán considerar que los descuentos forman parte de una medida anunciada y que sus condiciones definitivas deben confirmarse antes de su aplicación.

Para quienes utilizan Autopista Central de manera habitual, revisar las cuentas pendientes y mantenerse al día con los pagos será relevante para comprobar si cumplen con los requisitos informados.