Ñuñoa tendrá cortes y desvíos de tránsito este domingo 18 de octubre debido a la corrida Stgo10K, que contempla circuitos de 5 y 10 kilómetros. Las modificaciones regirán entre las 7:00 y las 10:00 horas y afectarán los desplazamientos de norte a sur y de sur a norte, además de algunas pistas de avenida Grecia.

La actividad fue autorizada por la Delegación Presidencial, organismo que estableció los cambios al tránsito para su realización. Ante estas restricciones, la Municipalidad llamó a vecinos y conductores a planificar sus viajes con anticipación.

Rutas alternativas para circular por la comuna

Según la información entregada por la organización, los desvíos dependerán del sentido de circulación y del recorrido habitual de los vehículos:

De sur a norte, para quienes habitualmente cruzan avenida Grecia: deberán tomar Grecia hacia el oriente hasta la rotonda Grecia, retornar hacia el poniente y continuar al norte por Ramón Cruz Montt.

De sur a norte, para quienes viran hacia Grecia al poniente: podrán retomar su recorrido hacia el norte en José Domingo Cañas.

De norte a sur: serán desviados por avenida Irarrázaval hacia el oriente, hasta Américo Vespucio.

Restricciones de pistas en avenida Grecia

La calzada sur de avenida Grecia, en dirección de oriente a poniente, funcionará sin alteraciones, de acuerdo con la información difundida.

En la calzada norte, de poniente a oriente, se segregarán la primera y la segunda pista entre Ramón Cruz Montt y Crescente Errázuriz. La tercera permanecerá disponible para vehículos particulares.

Planificar los viajes y anticipar la llegada

Quienes deban desplazarse por el sector durante la mañana del domingo deberán considerar tiempo adicional para sus trayectos y utilizar vías alternativas para evitar las calles afectadas.

A las personas que participen en la corrida se les recomienda llegar con anticipación.