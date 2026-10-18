Metro de Santiago: cierran Santa Lucía y Universidad Católica y restringen accesos en Baquedano

Metro de Santiago informó el cierre de las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica de la Línea 1 por “disturbios en el exterior”, en el marco del séptimo aniversario del 18-O.

La empresa también anunció el cierre de los accesos de Línea 1 en la estación Baquedano. Sin embargo, la combinación con Línea 5 permanece disponible.

En Baquedano, los pasajeros pueden ingresar y salir por las puertas ubicadas a un costado de la Torre Telefónica, entre las calles Ramón Carnicer y General Bustamante.

Dónde consultar el funcionamiento del servicio

Quienes necesiten utilizar el tren subterráneo durante la jornada pueden revisar las estaciones cerradas y otras alteraciones del servicio en el estado de la red de Metro.

Las actualizaciones también se pueden consultar en las cuentas oficiales de Metro en X y en el perfil de Red Movilidad.