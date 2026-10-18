Suspensión de clases en la RM este martes 20 de octubre: revisa las 10 comunas afectadas

Ante el sistema frontal que afectará a la zona central, se anunció la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana que se encuentran bajo alerta roja.

La medida, informada a través de canales oficiales, busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas frente a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

Comunas y niveles educativos incluidos en la medida

La suspensión regirá para establecimientos de educación parvularia, básica y media de las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La decisión forma parte de las acciones preventivas adoptadas ante la emergencia climática y los riesgos asociados al sistema frontal.