Suspensión de clases en la RM este martes 20 de octubre: revisa las 10 comunas afectadas
La medida regirá este martes 20 de octubre para establecimientos de educación parvularia, básica y media de 10 comunas de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar a las comunidades educativas ante el sistema frontal que afectará a la zona central.
Ante el sistema frontal que afectará a la zona central, se anunció la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana que se encuentran bajo alerta roja.
La medida, informada a través de canales oficiales, busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas frente a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.
Comunas y niveles educativos incluidos en la medida
La suspensión regirá para establecimientos de educación parvularia, básica y media de las siguientes comunas:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
La decisión forma parte de las acciones preventivas adoptadas ante la emergencia climática y los riesgos asociados al sistema frontal.