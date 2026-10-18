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Suspensión de clases en la RM este martes 20 de octubre: revisa las 10 comunas afectadas DATOS ÚTILES Créditos: AGENCIA UNO.

Suspensión de clases en la RM este martes 20 de octubre: revisa las 10 comunas afectadas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida regirá este martes 20 de octubre para establecimientos de educación parvularia, básica y media de 10 comunas de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar a las comunidades educativas ante el sistema frontal que afectará a la zona central.

El Mostrador Fuente Preferida

Ante el sistema frontal que afectará a la zona central, se anunció la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana que se encuentran bajo alerta roja.

La medida, informada a través de canales oficiales, busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas frente a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

Comunas y niveles educativos incluidos en la medida

La suspensión regirá para establecimientos de educación parvularia, básica y media de las siguientes comunas:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

La decisión forma parte de las acciones preventivas adoptadas ante la emergencia climática y los riesgos asociados al sistema frontal.

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