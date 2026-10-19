Suspensión de clases martes 20 de octubre: revisa las 48 comunas sin clases por el sistema frontal

La llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central de Chile llevó a las autoridades a ampliar las medidas preventivas para este martes 20 de octubre, jornada en la que se esperan precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y riesgo de remociones en masa.

De acuerdo con el último balance entregado por el Gobierno y Senapred durante la noche de este lunes, habrá suspensión de clases en 48 comunas de cuatro regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

La suspensión comprende la educación parvularia, básica y media y busca disminuir los desplazamientos durante las horas de mayor intensidad del sistema frontal. La medida no incluye a la educación superior, cuya operación depende de las decisiones que adopte cada institución.

¿Qué comunas de la Región Metropolitana tendrán clases suspendidas?

En la Región Metropolitana, la suspensión de clases se mantiene en las diez comunas declaradas bajo Alerta Roja por riesgo de remociones en masa:

Colina

Vitacura

Lo Barnechea

Las Condes

La Reina

Peñalolén

La Florida

Puente Alto

Pirque

San José de Maipo

En estas comunas no habrá clases presenciales este martes 20 de octubre en establecimientos de educación parvularia, básica y media.

Suspensión de clases en la Región de Valparaíso

La medida también fue extendida a 16 comunas de la Región de Valparaíso:

Los Andes

Calle Larga

Rinconada

San Esteban

Catemu

Putaendo

Santa María

Cabildo

Petorca

La Ligua

Quillota

La Calera

Quilpué

Villa Alemana

Limache

Olmué

La suspensión comprende establecimientos municipales, subvencionados, particulares y dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública en las comunas incluidas.

¿Dónde se suspenden las clases en Coquimbo?

En la Región de Coquimbo, diez comunas tendrán suspensión de clases:

Vicuña

Paihuano

Ovalle

Monte Patria

Río Hurtado

Punitaqui

Salamanca

Los Vilos

Illapel

Canela

La medida responde principalmente al riesgo de remociones en masa y a las precipitaciones pronosticadas para la zona.

¿Qué comunas de O’Higgins estarán sin clases?

En la Región de O’Higgins, la suspensión alcanza a doce comunas:

Mostazal

Codegua

Machalí

Rancagua

Requínoa

Rengo

Malloa

San Vicente

San Fernando

Chimbarongo

Pichidegua

Coltauco

Las autoridades mantienen a distintas comunas de O’Higgins bajo vigilancia debido al riesgo asociado a las lluvias intensas pronosticadas para este martes.

¿Habrá nuevas comunas con suspensión de clases?

Hasta el último balance oficial de este lunes por la noche, la suspensión alcanzaba a 48 comunas.

Senapred mantiene bajo monitoreo la evolución del sistema frontal, que afectará principalmente a la zona comprendida entre Coquimbo y Biobío y podría continuar activo hasta al menos el 23 de octubre. Las autoridades no han descartado adoptar nuevas medidas si cambian las condiciones meteorológicas o aumenta el riesgo para la población.

Evacuaciones preventivas en la Región Metropolitana

Además de la suspensión de clases, las autoridades programaron evacuaciones preventivas a partir de las 10:00 horas de este martes en sectores considerados de riesgo.

Las evacuaciones coordinadas por la Delegación Presidencial Regional se realizarán en sectores de:

Talagante

Puente Alto

Lo Barnechea

El objetivo es reducir la exposición de personas ubicadas en campamentos o sectores cercanos a quebradas y cursos de agua ante la posibilidad de aluviones o deslizamientos.

Perímetro de seguridad en Las Condes

También se estableció un perímetro de seguridad en Las Condes, específicamente en la zona afectada por el aluvión registrado el pasado 8 de octubre.

Desde las 10:00 horas del martes y mientras se mantenga la alerta, estará restringido el ingreso y circulación de vehículos dentro del perímetro definido.

Las autoridades solicitaron además que las viviendas afectadas por el episodio anterior permanezcan sin moradores durante el periodo de mayor riesgo y que las personas con dificultades de movilidad abandonen el sector antes de las 10:00 horas.

¿Hay Alerta Roja en Santiago?

Sí. Se mantiene la Alerta Roja en diez comunas cordilleranas y precordilleranas de la Región Metropolitana debido al alto riesgo de remociones en masa.

Al mismo tiempo, la Región Metropolitana se encuentra bajo Alerta Amarilla regional, mientras Coquimbo y distintas comunas de Valparaíso y O’Higgins también mantienen alertas asociadas al sistema frontal.

Senapred recomendó evitar durante este martes los desplazamientos hacia sectores cordilleranos y precordilleranos, incluso si durante las primeras horas del día las condiciones parecen estables o no se registran precipitaciones.

Gobierno recomienda flexibilidad laboral

El Gobierno también recomendó a los empleadores otorgar flexibilidad horaria a quienes residan o trabajen en las comunas bajo Alerta Roja, con el objetivo de facilitar desplazamientos seguros durante el sistema frontal.

Sin embargo, la autoridad precisó que el Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender o reducir la jornada laboral de manera general, por lo que cualquier modificación dependerá de cada empleador.

Las autoridades llamaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Senapred, la Dirección Meteorológica de Chile, el Ministerio de Educación y las delegaciones presidenciales, ante eventuales nuevas suspensiones, evacuaciones o alertas durante la jornada.