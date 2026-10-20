Cuando Senapred declara una Alerta Roja por incendio forestal, lluvias, desborde de ríos, calor extremo u otra emergencia, surge una pregunta inmediata: ¿qué significa una Alerta Roja y qué tengo que hacer?

La declaración corresponde al nivel de alerta que permite movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar y controlar una emergencia, considerando su extensión y severidad. Sin embargo, una Alerta Roja no significa automáticamente una orden de evacuación para toda la población.

Lo que cada persona debe hacer dependerá del tipo de amenaza, del lugar donde vive y de las instrucciones específicas que entreguen Senapred y las autoridades.

¿Qué significa una Alerta Roja de Senapred?

Una Alerta Roja de Senapred se declara cuando una situación de emergencia alcanza o puede alcanzar un nivel de extensión y severidad que requiere movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentarla.

En términos concretos, significa que el sistema de emergencia aumenta al máximo necesario su capacidad de respuesta y puede movilizar personal, vehículos, maquinaria, equipos especializados y otros recursos públicos o privados disponibles para controlar la situación.

La Alerta Roja puede abarcar una comuna, provincia, región o una zona determinada, dependiendo de la emergencia.

También puede declararse directamente, sin que necesariamente exista antes una Alerta Amarilla. Los planes de emergencia de Senapred contemplan esa posibilidad cuando la gravedad del evento lo justifica.

¿Hay que evacuar cuando se declara Alerta Roja?

No necesariamente. Este es uno de los puntos más importantes. La declaración de una Alerta Roja no equivale por sí sola a una orden general de evacuación.

La evacuación se realiza cuando la autoridad determina que existe riesgo para las personas y entrega una instrucción específica para abandonar una zona.

Una de las formas utilizadas para comunicarla es el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que permite enviar mensajes directamente a los teléfonos celulares ubicados en un área determinada.

Senapred ha recalcado que cuando se envía un mensaje SAE existe un riesgo que requiere que las personas atiendan inmediatamente las instrucciones de la autoridad.

Por eso, si recibe un SAE ordenando evacuar, debe seguir la instrucción y dirigirse hacia el lugar seguro indicado.

¿Cuál es la diferencia entre Alerta Temprana Preventiva, Alerta Amarilla y Alerta Roja?

El sistema permite aumentar progresivamente las acciones de prevención y respuesta.

Una Alerta Temprana Preventiva implica reforzar la vigilancia y el monitoreo de una amenaza, además de coordinar anticipadamente al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Una Alerta Amarilla supone alistar escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento y evitar que aumenten sus efectos.

Una Alerta Roja implica movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación debido a la extensión y severidad de la emergencia.

¿Qué hacer si Senapred declara Alerta Roja en mi comuna?

La regla práctica es sencilla: informarse, prepararse y seguir las instrucciones oficiales.

Una Alerta Roja significa que la emergencia es suficientemente grave como para que el sistema movilice todos los recursos necesarios disponibles, pero la acción específica que debe adoptar cada persona dependerá de la amenaza y de su ubicación.

Si además recibe una orden de evacuación o un mensaje SAE, debe seguirla sin esperar a que la emergencia llegue hasta su vivienda.

Hay varias acciones concretas que conviene adoptar inmediatamente.

1. Averigüe exactamente por qué se declaró la Alerta Roja.

No es lo mismo una alerta por incendio forestal que una por desborde de río, lluvias intensas, remoción en masa o calor extremo. Las medidas de protección cambian según la amenaza.

2. Revise si su sector está dentro del área amenazada.

Una alerta puede afectar toda una comuna o solamente determinados sectores. Revise la información oficial de Senapred, la municipalidad, la Delegación Presidencial y los organismos técnicos involucrados.

3. Mantenga el teléfono celular encendido y con batería.

Es importante poder recibir un eventual mensaje SAE u otras comunicaciones de emergencia.

4. No ignore una orden de evacuación.

Si Senapred o la autoridad ordenan evacuar su sector, abandone el lugar siguiendo las rutas e instrucciones oficiales.

5. Evite acercarse a la zona de emergencia.

No concurra a observar incendios, ríos desbordados, quebradas, marejadas u otras zonas afectadas. Además de exponerse a un riesgo, puede dificultar el trabajo de los equipos de emergencia.

6. Evite desplazamientos innecesarios.

Especialmente durante temporales, inundaciones, incendios o situaciones que puedan provocar cortes de caminos. Senapred ha recomendado expresamente respetar cierres preventivos y evitar desplazamientos que no sean indispensables durante eventos de alto riesgo.

7. Prepare elementos esenciales por si debe salir rápidamente.

Tenga localizables documentos, medicamentos de uso habitual, agua, teléfono, cargador, linterna y otros artículos indispensables para los integrantes del hogar.

8. Considere a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Si existe posibilidad de evacuación, no espere hasta el último momento para definir cómo trasladarlos.

9. Infórmese mediante fuentes oficiales.

Evite tomar decisiones sobre la base de cadenas de WhatsApp, videos antiguos o publicaciones sin origen identificado.