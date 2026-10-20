Clases se reanudan este miércoles 21 de octubre en cuatro regiones: revisa cuáles
El retorno a las aulas fue confirmado para establecimientos de educación parvularia, básica y media de las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, tras la suspensión preventiva por el sistema frontal.
Las clases se reanudarán con normalidad este miércoles 21 de octubre en establecimientos educacionales de las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de la suspensión preventiva decretada por el sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país.
La medida fue confirmada por el Ministerio de Educación (Mineduc) junto a las autoridades regionales y contempla recintos de educación parvularia, básica y media.
¿En qué regiones se retoman las clases este miércoles?
El retorno a las actividades lectivas está previsto para establecimientos de las siguientes regiones:
- Región Metropolitana.
- Región de Antofagasta.
- Región de Coquimbo.
- Región de O’Higgins.
La reanudación se produce después de las jornadas de monitoreo por las lluvias y los vientos asociados al sistema frontal.
¿Qué deben hacer las familias antes de enviar a sus hijos al colegio?
Aunque se informó el retorno general a las aulas, el Ministerio de Educación llamó a las comunidades escolares a mantenerse en contacto con las direcciones de sus establecimientos.
Por eso, antes de salir de casa, se recomienda:
- Revisar los comunicados oficiales del colegio, jardín infantil o liceo.
- Confirmar directamente con el establecimiento si existen instrucciones particulares.
- Mantenerse atentos a eventuales avisos de las autoridades ante las condiciones meteorológicas o situaciones de emergencia.
La recomendación es verificar la información por los canales oficiales de cada comunidad educativa, especialmente en sectores que hayan sido afectados por inundaciones, cortes de caminos u otras complicaciones derivadas del sistema frontal.
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