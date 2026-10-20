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Clases se reanudan este miércoles 21 de octubre en cuatro regiones: revisa cuáles DATOS ÚTILES Crédito: Archivo

Clases se reanudan este miércoles 21 de octubre en cuatro regiones: revisa cuáles

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El retorno a las aulas fue confirmado para establecimientos de educación parvularia, básica y media de las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, tras la suspensión preventiva por el sistema frontal.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Ministerio de Educación y las autoridades regionales confirmaron que las clases se reanudan este miércoles 21 de octubre en establecimientos de las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins. La medida contempla recintos de educación parvularia, básica y media, tras la suspensión preventiva por el sistema frontal. Aunque el retorno general está confirmado, las autoridades llamaron a las comunidades escolares a mantenerse en contacto con cada establecimiento y revisar posibles instrucciones particulares antes de enviar a niños, niñas y adolescentes a clases.
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Las clases se reanudarán con normalidad este miércoles 21 de octubre en establecimientos educacionales de las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de la suspensión preventiva decretada por el sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Educación (Mineduc) junto a las autoridades regionales y contempla recintos de educación parvularia, básica y media.

¿En qué regiones se retoman las clases este miércoles?

El retorno a las actividades lectivas está previsto para establecimientos de las siguientes regiones:

  • Región Metropolitana.
  • Región de Antofagasta.
  • Región de Coquimbo.
  • Región de O’Higgins.

La reanudación se produce después de las jornadas de monitoreo por las lluvias y los vientos asociados al sistema frontal.

¿Qué deben hacer las familias antes de enviar a sus hijos al colegio?

Aunque se informó el retorno general a las aulas, el Ministerio de Educación llamó a las comunidades escolares a mantenerse en contacto con las direcciones de sus establecimientos.

Por eso, antes de salir de casa, se recomienda:

  • Revisar los comunicados oficiales del colegio, jardín infantil o liceo.
  • Confirmar directamente con el establecimiento si existen instrucciones particulares.
  • Mantenerse atentos a eventuales avisos de las autoridades ante las condiciones meteorológicas o situaciones de emergencia.

La recomendación es verificar la información por los canales oficiales de cada comunidad educativa, especialmente en sectores que hayan sido afectados por inundaciones, cortes de caminos u otras complicaciones derivadas del sistema frontal.

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