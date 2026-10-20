Las clases se reanudarán con normalidad este miércoles 21 de octubre en establecimientos educacionales de las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, luego de la suspensión preventiva decretada por el sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Educación (Mineduc) junto a las autoridades regionales y contempla recintos de educación parvularia, básica y media.

¿En qué regiones se retoman las clases este miércoles?

El retorno a las actividades lectivas está previsto para establecimientos de las siguientes regiones:

Región Metropolitana.

Región de Antofagasta.

Región de Coquimbo.

Región de O’Higgins.

La reanudación se produce después de las jornadas de monitoreo por las lluvias y los vientos asociados al sistema frontal.

¿Qué deben hacer las familias antes de enviar a sus hijos al colegio?

Aunque se informó el retorno general a las aulas, el Ministerio de Educación llamó a las comunidades escolares a mantenerse en contacto con las direcciones de sus establecimientos.

Por eso, antes de salir de casa, se recomienda:

Revisar los comunicados oficiales del colegio, jardín infantil o liceo.

Confirmar directamente con el establecimiento si existen instrucciones particulares.

Mantenerse atentos a eventuales avisos de las autoridades ante las condiciones meteorológicas o situaciones de emergencia.

La recomendación es verificar la información por los canales oficiales de cada comunidad educativa, especialmente en sectores que hayan sido afectados por inundaciones, cortes de caminos u otras complicaciones derivadas del sistema frontal.