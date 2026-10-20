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Justificativo oficial por atrasos en Metro de Santiago: descárgalo aquí DATOS ÚTILES

Justificativo oficial por atrasos en Metro de Santiago: descárgalo aquí

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Entérate del estado actualizado del Metro de Santiago tras el cierre y restablecimiento parcial de estaciones en la Línea 1 este 22 de septiembre, y cómo obtener el justificativo oficial para atrasos, con información clave para usuarios y trabajadores.

El Mostrador Fuente Preferida

El Metro de Santiago debió cerrar dos estaciones de la Línea 1, esto en plena hora punta matinal de esta jornada de martes.

Se trata de las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica. Por ende, solo hay servicio entre San Pablo y Universidad de Chile y entre Baquedano y Los Dominicos.

Se recomienda a los usuarios mantener seguimiento en los canales oficiales del Metro y Red Movilidad para obtener información en tiempo real y planificar sus trayectos.

 

Justificativo oficial por atrasos en Metro de Santiago

Metro de Santiago mantiene vigente el justificativo oficial para que los usuarios afectados puedan presentar en sus trabajos o estudios, explicando los retrasos ocasionados por la suspensión del servicio.

Accede directamente al justificativo oficial de Metro de Santiago 

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