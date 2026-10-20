Lluvia en Santiago: a qué hora lloverá este martes 20 de octubre y cuánto podría caer

La lluvia volverá a marcar el tiempo en Santiago este martes 20 de octubre, jornada para la que se anticipa un aumento de las precipitaciones y de la inestabilidad atmosférica en la Región Metropolitana.

El pronóstico de Meteored proyecta para Santiago una probabilidad de precipitaciones de hasta 90% y un acumulado diario cercano a 24 milímetros, con temperaturas que fluctuarían aproximadamente entre los 12 °C y 18 °C.

El episodio estará acompañado por condiciones favorables para la formación de tormentas eléctricas, granizos y ráfagas de viento, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

¿A qué hora empieza a llover en Santiago este martes?

Las precipitaciones podrían presentarse en distintos momentos de la jornada y no necesariamente con la misma intensidad en todas las comunas de Santiago.

El meteorólogo de TVN Iván Torres señaló que el periodo de mayor actividad de las tormentas en la capital podría producirse entre las 15:00 y las 18:00 horas de este martes 20 de octubre. Debido al carácter convectivo del fenómeno, puede llover intensamente en un sector de Santiago mientras en otro las precipitaciones son más débiles o incluso inexistentes.

Por ello, el horario de la lluvia puede variar entre las comunas del sector poniente, centro, oriente y precordillera de la Región Metropolitana.

¿Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago?

Meteored proyecta alrededor de 24 milímetros de precipitación durante este martes en Santiago, aunque los montos pueden presentar diferencias importantes dependiendo de la zona.

Iván Torres señaló que podrían caer hasta 25 milímetros en sectores del valle, mientras en la precordillera los registros podrían ser superiores.

La Dirección Meteorológica de Chile, además, emitió una alerta agrometeorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo para este martes en distintas regiones de la zona central.

¿Habrá tormentas eléctricas y granizos en Santiago?

Sí. Una de las principales características del sistema será la inestabilidad atmosférica, que aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas.

El pronóstico considera la eventual presencia de rayos, truenos, granizos y viento, debido al desarrollo de nubes convectivas. El fenómeno podría generar lluvias intensas en periodos relativamente cortos y con una distribución irregular dentro de la Región Metropolitana.

¿Qué temperatura habrá este martes en Santiago?

Para este martes 20 de octubre, Meteored proyecta una temperatura mínima cercana a 12 °C y una máxima de aproximadamente 18 °C en Santiago, en una jornada considerablemente más fresca que la registrada este lunes.

Las temperaturas pueden variar de acuerdo con la comuna, la nubosidad y el desarrollo de las precipitaciones.

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en Santiago?

Las precipitaciones no terminarían este martes. El pronóstico de Meteored mantiene probabilidades de lluvia para miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de octubre, aunque con distintos niveles de intensidad.

Para el miércoles se proyectan nuevos chubascos y tormentas, mientras que hacia el jueves y viernes podrían continuar las precipitaciones sobre la Región Metropolitana.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizos y viento, se recomienda revisar los avisos vigentes de la Dirección Meteorológica de Chile y las alertas de las autoridades antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos durante los periodos de mayor inestabilidad.