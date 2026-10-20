La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido alarmas y avisos por un intenso sistema frontal asociado a un río atmosférico de categoría alta que afectará con fuerza a diversas regiones del centro y sur del país, incluyendo la Región Metropolitana.

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo y vientos moderados a fuertes, SENAPRED y organismos de emergencia hacen un llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas inmediatas para proteger el hogar y la seguridad personal.

No esperes a que empiece a llover con fuerza. Aquí te entregamos la lista de tareas críticas que debes revisar hoy.

1. Balcones, terrazas y patios: asegura tu entorno

Si vives en departamento, el viento y la lluvia pueden convertir elementos comunes en peligros.

Asegura elementos volátiles: Mueve al interior o fija firmemente maceteros, muebles de terraza, tendederos y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento o caer a la vía pública.

Limpieza de desagües: Verifica que los sumideros y vías de evacuación de agua de tu balcón o patio no estén obstruidos por hojas, tierra o basura. El agua acumulada puede filtrarse a los pisos inferiores o al interior de tu hogar.

2. Calefacción segura

El frío acompaña a estos frentes. Revisa tus equipos antes de usarlos intensamente.

Evita incendios e intoxicaciones: Revisa estufas y sistemas de calefacción. Asegúrate de que las de gas o parafina tengan buena ventilación y no presenten fugas. No seques ropa sobre ellas.

Aislamiento: Mantén puertas y ventanas cerradas para conservar el calor, pero siempre asegurando una renovación mínima de aire si usas calefacción a combustión.

3. Preparación para cortes de luz y emergencias

Es alta la probabilidad de interrupciones de suministro eléctrico por caída de ramas o fallas en la red.

Kit de emergencia básico: Ten a mano linternas (idealmente recargables o con pilas nuevas), pilas de repuesto y agua potable embotellada. Evita el uso de velas por riesgo de incendio.

Carga tus dispositivos: Mantén teléfonos móviles y baterías externas (power banks) con carga completa antes del inicio del evento.

4. Seguridad en accesos y desplazamientos

Pisos resbaladizos: Ten especial cuidado al transitar por zonas comunes, accesos de edificios y rampas de estacionamiento, ya que se vuelven resbaladizas con la humedad.

Conducción preventiva: Si debes salir, conduce con precaución en accesos y rampas. Reduce la velocidad ante la acumulación de agua.

Reporte oportuno: Ante cualquier situación de riesgo en copropiedades, reporta de inmediato a Conserjería o Administración.

5. Comunicación y comunidad