Un perímetro de seguridad, es un área geográfica delimitada por las autoridades donde se establecen medidas preventivas para proteger a la población ante un peligro. Según las condiciones de la emergencia, puede restringirse el tránsito de personas y vehículos, además de facilitar eventuales evacuaciones.

La medida no corresponde a un toque de queda, sino a una acción preventiva focalizada en sectores de riesgo.

¿Qué comunas tienen perímetros de seguridad?

Las autoridades informaron tres sectores específicos:

– Las Condes: zona de San Carlos de Apoquindo, afectada por el aluvión del 8 de octubre.

– Puente Alto: sectores de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

– Talagante: sector del campamento Ribera del Río, donde existe riesgo de inundación por la cercanía al cauce.

Los perímetros corresponden a sectores delimitados dentro de esas comunas, no necesariamente a todo su territorio.

¿Qué otras comunas están bajo Alerta Roja?

Además de los tres perímetros, diez comunas de la Región Metropolitana se encuentran bajo Alerta Roja por riesgo de remociones en masa:

– San José de Maipo

– Puente Alto

– Pirque

– La Florida

– Peñalolén

– La Reina

– Las Condes

– Lo Barnechea

– Vitacura

– Colina

Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas para el martes 20 de octubre en estas diez comunas. La Alerta Roja y los perímetros de seguridad son medidas distintas: la primera abarca comunas completas para efectos de la respuesta ante la emergencia, mientras los segundos se concentran en áreas específicas de mayor exposición.



¿Qué deben hacer los vecinos?

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, las autoridades recomiendan:

– Evitar desplazarse hacia quebradas, cauces y otros sectores expuestos a aluviones o inundaciones.

– Respetar las restricciones de circulación y las instrucciones de Carabineros y personal municipal.

– Mantenerse atentos a eventuales alertas de evacuación.

– Consultar los canales oficiales para conocer cambios en las medidas preventivas.

El Ministerio del Interior también llamó a evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de riesgo y a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.