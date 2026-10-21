Los precios de los combustibles podrían registrar una nueva alza en Chile a partir de este jueves 22 de octubre. Las estimaciones de especialistas apuntan a un incremento cercano a los $41 por litro en las gasolinas y de alrededor de $90 en el diésel, aunque las cifras deben contrastarse con el informe oficial de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

De acuerdo con las proyecciones del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) y de analistas del mercado, el ajuste se produciría en un escenario marcado por el encarecimiento de los combustibles refinados en los mercados internacionales y las variaciones del dólar.

¿Cuánto subirían las bencinas y el diésel?

Las estimaciones para el jueves 22 de octubre contemplan las siguientes variaciones por litro:

Gasolina de 93 octanos: alza estimada de entre $37 y $45 por litro , según las proyecciones de distintos analistas.

alza estimada de entre , según las proyecciones de distintos analistas. Gasolina de 97 octanos: incremento estimado en torno a los $41 por litro , sujeto a la actualización oficial.

incremento estimado en torno a los , sujeto a la actualización oficial. Diésel: aumento proyectado de entre $80 y $100 por litro.

El economista Juan Ortiz, del OCEC-UDP, estimó un alza de $41,3 por litro para las gasolinas y de aproximadamente $90 para el diésel.

Estas cifras corresponden a proyecciones y no deben confundirse con los precios finales que cada estación de servicio cobrará a sus clientes.

¿Por qué subirían los combustibles?

Entre los factores que presionan los precios se encuentran la evolución del petróleo y de los combustibles refinados en el mercado internacional, además del valor del dólar frente al peso chileno.

Cuando aumenta el costo de importación de los derivados del petróleo, esa variación puede repercutir en los precios de referencia utilizados para calcular los ajustes en Chile.

A este escenario se suma el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que busca moderar las variaciones de los precios internos frente a los cambios internacionales.

Según el análisis del OCEC-UDP, el diésel podría experimentar un incremento mayor debido al menor margen de contención del mecanismo después de los ajustes aplicados en las semanas anteriores.