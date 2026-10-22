El sistema frontal que afecta a la zona central mantendrá condiciones de inestabilidad durante los próximos días. Para este miércoles 21 y jueves 22 de octubre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte sobre la probabilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento en sectores de siete regiones.

Además, un aviso por viento normal a moderado se extiende hasta la noche del viernes 23 de octubre. Las precipitaciones más importantes también mantienen bajo atención a sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

¿Cómo estará el tiempo en la zona central?

Región de Valparaíso

El aviso por tormentas eléctricas considera sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Las condiciones podrían presentarse con granizos y fuertes rachas de viento locales.

Región Metropolitana

Para Santiago y otras zonas de la región, se pronostican precipitaciones y condiciones de inestabilidad. Este miércoles se esperan cielos nublados, chubascos aislados durante la mañana y precipitaciones que podrían intensificarse en la tarde.

La máxima prevista para Santiago es cercana a los 19 °C. El aviso por tormentas eléctricas abarca el valle, la precordillera y la cordillera, por lo que las condiciones pueden variar entre comunas.

Región de O’Higgins

El aviso contempla el litoral, la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera. En estos sectores podrían registrarse tormentas eléctricas, granizos y rachas de viento.

Región del Maule

La región está incluida en el aviso por tormentas eléctricas y en el pronóstico de precipitaciones normales a moderadas.

Para el Maule, se estiman entre 30 y 40 milímetros de lluvia en el litoral y la cordillera de la Costa, y entre 25 y 35 milímetros en el valle.

Regiones de Ñuble y Biobío

En ambas regiones se prevén precipitaciones y posibles tormentas eléctricas en distintos sectores.

En Ñuble , se proyectan entre 30 y 40 milímetros de lluvia en el litoral, la cordillera de la Costa y el valle.

, se proyectan entre En Biobío, los montos estimados son de 30 a 40 milímetros en el litoral, entre 35 y 45 milímetros en la cordillera de la Costa y entre 30 y 40 milímetros en el valle.

¿Qué se espera para el viernes 23 de octubre?

El aviso por viento normal a moderado se mantiene vigente hasta la noche del viernes, con velocidades de entre 25 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h durante el miércoles.

En cuanto a las lluvias, los antecedentes disponibles apuntan a una disminución gradual de la intensidad en algunos sectores, aunque las condiciones pueden variar según la localidad. El aviso por probables tormentas eléctricas, en tanto, está vigente hasta la noche del jueves 22.

Por ello, se recomienda revisar las actualizaciones oficiales de la DMC antes de realizar desplazamientos, especialmente en sectores precordilleranos, cordilleranos y zonas expuestas a fuertes rachas de viento.