Las tormentas eléctricas que afectan a la zona central de Chile vuelven a poner en alerta sobre los riesgos asociados a las descargas atmosféricas. Aunque la probabilidad de que una persona sea alcanzada directamente por un rayo es baja, la exposición durante estos fenómenos puede provocar lesiones graves e incluso consecuencias fatales.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) una de las principales medidas de protección es buscar refugio en una edificación sólida y mantenerse alejado de espacios abiertos mientras se desarrolla la tormenta.

Pero ¿qué conductas se deben evitar durante estos episodios? Estas son ocho recomendaciones para reducir los riesgos.

¿Qué no debes hacer durante una tormenta eléctrica?

1. Refugiarte bajo un árbol

Los árboles aislados pueden ser alcanzados por rayos y transmitir la descarga a las personas que se encuentran debajo. Por eso, si estás al aire libre, no utilices un árbol como refugio y busca una edificación segura.

2. Permanecer en espacios abiertos

Evita cerros, cumbres, canchas deportivas y terrenos despejados, donde puedes quedar expuesto a una descarga eléctrica. Si estás realizando una actividad al aire libre, suspéndela y busca refugio.

3. Acercarte a rejas o estructuras metálicas

Durante una tormenta, mantente alejado de alambrados, postes, antenas, herramientas y maquinaria. También evita acercarte a líneas eléctricas y telefónicas, ya que las descargas pueden propagarse a través de elementos conductores.

4. Bañarte o ducharte

Se recomienda evitar las duchas, los baños y el contacto con agua corriente mientras dure la tormenta. Una descarga puede propagarse a través de las cañerías y otras instalaciones de la vivienda.

5. Manipular aparatos conectados a la corriente

Evita utilizar equipos eléctricos enchufados durante la tormenta. Si puedes hacerlo antes de que comience el fenómeno y sin exponerte a riesgos, desconecta los aparatos que no necesites.

6. Asomarte a ventanas o salir al balcón

Si estás dentro de una vivienda, permanece en el interior y aléjate de ventanas, ventanales, puertas exteriores y balcones. No salgas a observar los relámpagos ni a grabar el fenómeno desde lugares expuestos.

7. Continuar con deportes y actividades al aire libre

Suspende los deportes en canchas abiertas y evita actividades en piscinas, ríos, lagos y el mar. Las excursiones y las faenas en sectores expuestos también deben detenerse mientras exista riesgo de tormentas eléctricas.

8. Creer que el peligro terminó porque dejó de llover

La lluvia puede detenerse antes de que termine la actividad eléctrica. Los rayos pueden caer lejos de la zona donde se concentra la precipitación, por lo que es importante no retomar inmediatamente las actividades al aire libre.

Como medida preventiva, espera al menos 30 minutos después del último trueno antes de volver a salir.

¿Dónde refugiarte durante una tormenta eléctrica?

La principal recomendación es ingresar a una edificación sólida y permanecer en su interior mientras dure el fenómeno. Un vehículo cerrado, con techo rígido y ventanas cerradas, también puede ofrecer protección.

En cambio, no se recomienda refugiarse bajo árboles aislados, en espacios abiertos o en estructuras precarias.

Ante los avisos meteorológicos, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), especialmente si debes trasladarte o realizar actividades al aire libre.