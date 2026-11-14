El Estado contempla un aporte económico de $30 mil por cada niño o niña que cumpla con los requisitos establecidos para acceder al beneficio. La ayuda está dirigida principalmente a familias que pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y no requiere una postulación previa.

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La consulta de beneficiarios se puede realizar en ChileAtiende, utilizando el RUN y la ClaveÚnica para revisar si corresponde recibir el dinero.

¿Quiénes pueden recibir el bono de $30 mil por hijo?

De acuerdo con la información publicada, pueden acceder al beneficio los siguientes grupos:

Niños y niñas de hasta 13 años: deben tener esa edad al 1 de junio de 2026 y pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

deben tener esa edad al 1 de junio de 2026 y pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Nacimientos posteriores: madres de niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, que cumplieran el requisito de vulnerabilidad al 1 de junio de 2026. Para este grupo, el pago se contempla desde el 15 de marzo de 2027.

madres de niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, que cumplieran el requisito de vulnerabilidad al 1 de junio de 2026. Para este grupo, el pago se contempla desde el 15 de marzo de 2027. Niños bajo cuidado alternativo: menores de hasta 13 años que estén en familias de acogida, familias extensas o al cuidado de adultos de confianza. En estos casos, el aporte corresponde a quien tenía el cuidado legal al 1 de junio de 2026, sin exigir un porcentaje específico del Registro Social de Hogares.

¿Cómo se paga el beneficio?

La entrega del dinero es automática y prioriza a quienes reciben alguna de las siguientes prestaciones:

Subsidio Familiar (SUF).

Asignación Familiar o Maternal.

Subsidio de Discapacidad.

Beneficios del subsistema Seguridades y Oportunidades.

Cuando los niños no sean causantes de alguna de estas prestaciones, el dinero se transferirá directamente a la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar.

Si la persona beneficiaria no tiene una cuenta bancaria, podrá cobrar el aporte presencialmente en sucursales de BancoEstado. Según la información publicada, el plazo para retirar los fondos es de nueve meses.

¿Cómo consultar con el RUT en ChileAtiende?