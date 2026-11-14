Conducción temeraria en Chile: qué es y qué penas arriesga un conductor como Tío Tito

La detención del influencer automovilístico Héctor Peña Meneses, conocido como Tío Tito, volvió a poner en discusión las sanciones por conducción temeraria en Chile. El creador de contenido fue sorprendido circulando en su Lamborghini a 167 km/h por la Ruta 5, a la altura de Renca, durante la noche del miércoles 11 de noviembre.

Tras su detención, fue trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago y recuperó su libertad durante la madrugada del jueves 12 de noviembre.

El episodio se suma a otros casos que han generado repercusión pública durante 2026, entre ellos los de la periodista y animadora Ivette Vergara, la influencer Naya Fácil y los 41 conductores investigados por circular a velocidades extremas en la autopista Costanera Norte.

Pero ¿desde cuántos kilómetros por hora se considera conducción temeraria y qué sanciones arriesgan quienes superan ampliamente los límites de velocidad?

¿Desde cuántos km/h es delito la conducción temeraria en Chile?

La Ley 21.495, publicada en 2022, incorporó el artículo 197 quinquies a la Ley de Tránsito, que establece sanciones penales para quienes superen en más de 60 km/h la velocidad máxima permitida.

Esto significa que el umbral depende del límite establecido para cada vía:

Límite permitido Umbral del delito 50 km/h Más de 110 km/h 80 km/h Más de 140 km/h 100 km/h Más de 160 km/h 120 km/h Más de 180 km/h

Por lo tanto, no basta con circular a una velocidad elevada: lo determinante es cuánto se supera el máximo permitido en ese tramo.

¿Qué penas tiene la conducción temeraria?

El artículo 197 quinquies contempla prisión en su grado máximo o una multa de 2 a 10 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir.

La duración de esta última sanción depende de la reincidencia:

Primera vez: suspensión de seis meses a dos años.

suspensión de seis meses a dos años. Segunda vez: suspensión hasta por cinco años.

suspensión hasta por cinco años. Tercera vez: cancelación de la licencia.

La pena de prisión no implica necesariamente cárcel efectiva. Su aplicación depende de las circunstancias del caso y de la resolución del tribunal.

¿Cuál es la diferencia entre exceso de velocidad y conducción temeraria?

La Ley de Tránsito distingue entre infracciones y delitos según cuánto se exceda el límite máximo.

Hasta 10 km/h sobre el límite: infracción menos grave.

Entre 11 y 20 km/h: infracción grave.

Entre 20 y 60 km/h: infracción gravísima.

Más de 60 km/h: puede configurarse el delito de conducción a velocidad temeraria.

La diferencia es relevante porque superar el límite constituye una infracción, pero excederlo en más de 60 km/h puede dar lugar a responsabilidad penal.

¿Qué ocurre si la conducción temeraria provoca un accidente?

Las consecuencias aumentan cuando la conducta provoca lesiones o la muerte de otra persona. En esos casos se aplican las disposiciones y penas correspondientes a los resultados del accidente, que pueden ser considerablemente más graves.

Por eso, la responsabilidad penal no depende exclusivamente de la velocidad alcanzada, sino también de las consecuencias de la conducción.

¿Pueden investigar a un conductor por videos publicados en redes sociales?

Sí. Los registros audiovisuales pueden servir como antecedentes para iniciar una investigación, incluso cuando no existe una fiscalización presencial de Carabineros.

Un ejemplo es el caso de la influencer Naya Fácil, investigada después de que se difundieran videos en los que aparecía conduciendo un Tesla Cybertruck a velocidades que habrían alcanzado los 211 km/h.

Las autoridades realizaron diligencias para establecer las velocidades registradas y determinar eventuales responsabilidades.

¿Pueden suspender la licencia durante la investigación?

La suspensión o cancelación de la licencia está contemplada como sanción por el delito de velocidad temeraria. Sin embargo, su aplicación como medida preventiva durante una investigación penal es una materia distinta.

El debate cobró fuerza tras el caso de un conductor sorprendido a 264 km/h en Costanera Norte, quien mantuvo su licencia durante el proceso.

En julio de 2026 ingresó al Congreso el proyecto conocido como Ley Toretto 2.0, que busca ampliar las facultades de los tribunales para retener o suspender preventivamente licencias en investigaciones por delitos viales graves.

La iniciativa todavía es un proyecto de ley y no debe confundirse con las sanciones que actualmente establece la Ley de Tránsito.