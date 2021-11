Senado aprobó la prórroga al estado de excepción en la macrozona sur

Luego de sortear la barrera de la Cámara de Diputados con votos de la oposición, el Senado aprobó durante la tarde de este martes la prórroga del estado de excepción en cuatro provincias de la macrozona sur, con 21 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones.

Con esto, el estado de excepción se extenderá por otros 15 días a partir del jueves 11 de noviembre en las provincias de Arauco y Biobío, en la región de Biobío, y Cautín y Malleco en La Araucanía.

Al igual en la Cámara, en el Senado votó a favor todo el oficialismo, y se sumaron dos parlamentarios de oposición: Carolina Goic y Jorge Pizarro, ambos de la Democracia Cristiana (DC).

Cabe recordar que, la primera declaración entró en vigencia el 12 de octubre, vía decreto por 15 días y fue prorrogada por la misma vía y plazo, el pasado 26 de octubre.

Intervenciones

Uno de los senadores que intervino fue el UDI Iván Moreira, quien señaló que "en la denominada zona macrozona sur, existe un área gris donde el Estado hace lo que puede y no lo que debe, desde la década de los 90. La mezcla de reivindicaciones territoriales con delincuencia de alto calibre han generado un caldo de cultivo que solo beneficia a quienes no creen en el estado de derecho y que promueven grupos paramilitares fuertemente armados".

En tanto, Francisco Chahuán (RN) sostuvo que "nos reunimos con las autoridades nacionales y regionales y presentamos querellas criminales por el caso de la muerte de Hernán Allende y la situación grave de Delia Flores. Más de 18 escuelas y jardines quemadas, 660 niños sin posibilidad de acceder a la educación".

Por la oposición, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) manifestó que "tenemos una oportunidad única con la Convención Constitucional, para entender que los mapuches no son enemigos de Chile. La militarización no garantiza que no se repitan violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas están hechas para la guerra y esto se resuelve con diálogo".

Además, Jaime Quintana sostuvo que "el Gobierno es el que dice que los mapuches son terroristas y narcotraficantes. La encuesta que mencionamos, se diseñó en La Moneda, no en el Gobierno Regional. Esta prórroga es por 15 días, y ya han pasado 30 días y no ha resultado la presencia de militares para contener la violencia".