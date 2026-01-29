Kast muestra su lado estadista: él y su equipo económico asumen protagonista en el “Davos Latino”

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Escribo esta edición de El Semanal desde Panamá, donde estoy participando y cubriendo el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el Davos latinoamericano que organiza la CAF. Hay fuerte presencia chilena liderada por el Presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo económico.

El evento ocurre en medio de un nuevo escenario geopolítico y el quiebre del orden mundial. Sirve como un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región ante este escenario que ha surgido.

Uno de los temas en los pasillos del encuentro es el desplome del dólar y los temores de que a Donald Trump no le importa. Este miércoles la Reserva Federal mantuvo las tasas y adoptó un tono más cauto sobre futuros recortes, lo que seguro molestará a Trump.

Acá el Banco Central también decidió mantener la tasa en 4,5%, pero deslizó que las condiciones están dadas para un nuevo recorte en marzo. El foco del mercado ahora está en los datos de empleo de hoy jueves y los sectoriales de diciembre que se publican el viernes.

También en esta edición de El Semanal: todo lo que hay que saber del debut de Kast y su equipo en encuentros internacionales; la CMF le pone fin a la fiesta de los “timberos” de Sanhattan; abogados, poder y Suprema: nuevos detalles del rol de Fundamenta en el quiebre del caso Muñoz; y la trastienda de la llegada de Alejandro Bezanilla a Toesca.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad.

1

EL PROTAGONISMO DE KAST EN EL DAVOS LATINO

El Presidente electo, José Antonio Kast, y la numerosa delegación chilena se tomaron el protagonismo en el primer día del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el Davos latinoamericano que organiza en Panamá la CAF (el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). La presencia de Kast marcó su debut en encuentros internacionales y no defraudó.

La audiencia. Más de 4.300 participantes, entre jefes de Estado, políticos, empresarios, banqueros y líderes de la sociedad civil. Kast habló último en el plenario de apertura donde compartió el escenario con Lula, Petro y otros 5 presidentes de la región.

Su discurso fue el más corto, apenas 13 minutos, y el segundo más aplaudido después del pronunciado por Lula. Su mensaje tenía como objetivo la audiencia regional, pero lo más potente lo reservó para la audiencia en Chile. Y fue claro en decir que no esperemos “consensos imposibles, pero no voy a liderar desde la trinchera”, agregó.

“La unidad no significa renunciar a lo que uno cree. Significa entender el lugar que uno ocupa cuando gobierna. Un Presidente no lidera una trinchera sino que una nación y tiene responsabilidad con sus compatriotas”.

“Estamos trabajando con los que estén dispuestos a hacerse cargo desde el día uno”.

Kast también sorprendió a varios en la cumbre de la CAF al llamar a trabajar en la integración regional para enfrentar al crimen organizado, la crisis migratoria y la pobreza. Y fue categórico en su análisis: “Han fallado gobiernos de todos los signos, y esto es transversal”.

Y tuvo palabras positivas sobre su reunión bilateral con Lula. Si bien no escondió las evidentes diferencias ideológicas y de signo entre ambos, dijo que “en esa mesa no se sentó el candidato presidencial que salió electo, ni tiene en cabeza una disputa ideológica. En esa mesa se sentó el Presidente electo de Chile a hablar con el presidente de Brasil”.

El que no brilló como su jefe en su debut en cumbres internacionales fue el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Dijo que para reactivar el crecimiento va a atacar las tres cosas que, según él, “han matado” en los últimos 30 años, y con más fuerza en los últimos 15.

Se refería a la libertad de permisos, a que los empresarios pueden tener legítimos retornos (reforma tributaria) y que recuperen la dignidad para emprender. “En Chile la hemos erosionado”, señaló.

Varios políticos chilenos, de ambos bandos, expresaron sorpresa por el hecho de que se refiriera a los “30 años”… cuando las cifras muestran que son los más exitosos en la historia de Chile. El propio Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Piñera I y parte de Piñera II, dijo que el estancamiento es de hace una década.

Quiroz agregó que su objetivo es dar “certidumbres” y adelantó que va a reintroducir algo parecido a lo que fue el DL 600, para incentivar la inversión.

Lo que sí destacó es que no va a cambiar el sistema de evaluación ambiental, ya que “es sofisticado”, pero prometió que lo van a administrar racionalmente.

A ojo, la delegación chilena es la segunda más numerosa después de la brasileña. Y es transversal. Además de Kast y Quiroz, están acá el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el expresidente Eduardo Frei; los exministros de Hacienda Felipe Larraín y Mario Marcel; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón; y el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna. Se suman los alcaldes Camila Merino, de Vitacura, Tomás Vodanovic, de Maipú, y Claudio Radonich, de Punta Arenas.

Entre los políticos presentes –las malas lenguas dicen que algunos están buscando pega–, se encuentran Ricardo Lagos Weber, Walker, Gahona, Coloma, Macaya y el exsenador y exministro Hernán Larraín. Hay más pero no me acuerdo y no hay lista oficial. Hay una delegación de alcaldes, entre ellos, el de Huechuraba, Max Luksic.

También está su prima Isabella, vicepresidenta de la Fundación de la familia. Participó en un panel sobre filantropía junto a la presidenta de la fundación Rockefeller y el cantante colombiano Carlos Vives.

Además, están el presidente del Metro y de EFE; Susana Jiménez, presidenta de la CPC; Jorge Riesco, presidente de Sonami; Mónica Zalaquett, exdiputada y exministra y ahora líder del gremio del turismo. Aaah, también están Ricardo Rincón, Juan Pablo Letelier, Andrés Allamand y Marcela Cubillos, y el director del CEP, Leonidas Montes. Seguro que dejé nombres fuera.

Los que conocen la interna aseguran que la presencia masiva y transversal de Chile en el evento se debe en gran parte al trabajo de Pablo Terrazas, jefe de gabinete de Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF. Terrazas es un piñerista de tomo y lomo, fue vicepresidente de la Corfo en Piñera II y es un convencido de que para Chile ser parte del organismo es de importancia estratégica.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

CMF A LOS TIMBEROS DE SANHATTAN: SE ACABÓ LA FIESTA

Generado con ayuda de IA

CMF endurece el juego: cuando “patear pagos” pasa a ser operación ficticia. “Se les acabó la fiesta a los timberos”, dice un alto ejecutivo del mercado financiero. En simple, la CMF cerró una zona gris que algunos actores estaban usando para financiarse sin pagar inmediatamente, pero simulando operaciones de mercado.

La CMF aclaró que comprar valores en bolsa y luego encadenar operaciones sucesivas de venta y recompra a término –con distintas fechas o condiciones de liquidación– con el único objetivo de postergar el pago, constituye una operación ficticia. Aunque cada transacción, vista por separado, cumpla la forma, el conjunto carece de un ánimo real de transferencia del instrumento.

En peras y manzanas, el esquema funcionaba así: alguien compraba hoy un activo con liquidación T+2 (se paga a 48 horas) sin tener el dinero, lo vendía antes de pagar, volvía a recomprarlo con la misma lógica y repetía el ciclo. De esa forma podía mantener una posición abierta por tiempo indefinido sin poner capital propio, eso sí, siempre que la corredora lo permitiera.

Este mecanismo, que puede parecer burdo en su versión más básica, en la práctica se sofisticaba usando repos, derivados u otros instrumentos. El objetivo no era realmente comprar o vender el activo, sino financiarse encubiertamente jugando con descalces de plazo y postergando pagos.

Durante años, estas operaciones –conocidas en la jerga como “flippers”– se usaron no solo para trading especulativo, sino también como una forma indirecta de financiamiento para empresas o inversionistas, sin pasar por un crédito explícito.

La nueva interpretación de la CMF viene a cerrar esa puerta. Al considerar estas secuencias como operaciones ficticias, la autoridad apunta directamente a prácticas que inflaban volumen y distorsionaban precios, pero que no implicaban un traspaso real de riesgo ni de propiedad.

En el mercado especulan que el regulador estaba reaccionando a una práctica de Cristián Araya, el inversionista y exgerente de BanChile Inversiones. Estuvo involucrado en el caso Cascadas y siempre se ha sospechado que también opera como palo blanco de Julio Ponce. Pero los que conocen de la práctica dicen que esto se realiza hace años y los “tiburones” de las mesas de dinero la usaban y muchas veces se la recomendaban a sus clientes.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: COMPLIANCE Y LA FALTA DE SENTIDO COMÚN

Susana Sierra: “En Chile nos fuimos al otro extremo: pasamos del susto al compliance burocrático y, cuando eso ocurre, el compliance deja de servir para lo que fue pensado”.

En su paso por La Mesa, Susana Sierra –ingeniera comercial de la PUC, fundadora de BH Compliance y una de las voces más escuchadas en gobierno corporativo en Chile– plantea una advertencia incómoda: la Ley de Delitos Económicos logró instalar el tema del compliance en la primera línea, pero también empujó a muchas empresas a una reacción defensiva que terminó desvirtuando su sentido.

Según Sierra, el 2025 fue “el año del compliance”, pero no necesariamente por buenas razones. La entrada en vigencia de la ley –que amplió de forma drástica la responsabilidad penal de las empresas– generó una respuesta casi automática: más manuales, más matrices de riesgo, más checklists.

Agrega que el problema es que, cuando la prevención se transforma en papeleo, pierde impacto, credibilidad y capacidad real de anticipar abusos.

Sierra también apunta a un déficit más profundo: la falta de sentido común y de disposición a cuestionar lo que “huele mal”. A su juicio, buena parte de los escándalos conocidos en los últimos años –desde el mundo financiero hasta el judicial– no requerían nuevas leyes para ser detectados.

“En Chile muchas veces nos quedamos callados, porque siempre alguien conoce a alguien”.

“Un país puede tolerar malas leyes, pero no puede tolerar instituciones débiles; cuando se erosiona el Poder Judicial, ¿qué nos queda?”.

“No tenía que haber una norma que dijera que no se pueden emitir facturas falsas. Eso ya es delito. Lo que faltó fue mirar de frente y preguntar”, señala. En un país pequeño, segregado y lleno de redes cruzadas, dice, muchas veces se prefiere callar antes que incomodar.

Mirando hacia adelante, la experta cree que 2026 debiera ser el año de decantar. Menos histeria normativa y más integración estratégica del compliance.

Para ver la entrevista completa en La Mesa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Abogados, poder y Suprema: nuevos detalles del rol de Fundamenta en el quiebre del caso Muñoz. Los implicados en las diferentes aristas del caso de la Muñeca Bielorrusa están cantando “como Pavarotti en el Colón”, dice una fuente cercana a la Fiscalía. Habla de los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y el exdiputado DC Gabriel Silber.

Durante meses, la crisis que sacude a la Corte Suprema se explicó como una combinación de audios incómodos, chats indebidos y tensiones internas mal resueltas. Pero un nuevo antecedente –contenido en el propio testimonio del ministro Sergio Muñoz– reordena la historia y apunta con fuerza sobre el rol que habría jugado la inmobiliaria Fundamenta y sus abogados, en cuyo contexto el exministro del máximo tribunal del país fue destituido.

El pasaje es tan delicado como explícito. En una sesión del tribunal pleno, cuando Muñoz planteó abrir un expediente por los mensajes del abogado Luis Hermosilla –donde ya aparecía el nombre del miembro de la Suprema Jean Pierre Matus–, el propio ministro le respondió con una advertencia que hoy resuena con fuerza política: “Ten cuidado, porque al próximo que se le abrirá expediente en la Comisión de Ética serás tú, porque los abogados de Fundamenta hace rato que te andan buscando”.

Fundamenta no es un actor cualquiera. Está ligada a la AGF Frontal Trust que hace unas semanas aceptó una oferta de Toesca, bajo presión de algunos aportantes.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Fiscalía tira toda la carne a la parrilla en el cierre de la investigación de la arista Factop en el caso Audios: pide 14 años de cárcel para Luis Hermosilla, 18 años para Leonarda Villalobos y 20 años para Daniel Sauer. Además, en su acusación, el Ministerio Público pidió al tribunal que imponga penas efectivas de hasta 13 años de cárcel para Álvaro Jalaff y 10 años para su hermano Antonio, entre otros de los diez imputados en la causa.

Gravedad de los cargos: algunas de las penas solicitadas se encuentran entre las más altas en causas de esta naturaleza en Chile, resaltando el peso que la Fiscalía está poniendo en los delitos vinculados al mercado financiero.

Las solicitudes de pena se sustentan en la acusación de delitos económicos complejos –incluyendo asociación ilícita, emisión de instrumentos ideológicamente falsos y presunta manipulación de mercados– por parte de figuras clave del esquema investigado, que involucra a empresarios y ejecutivos ligados a fondos de inversión y servicios de factoring.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Finalmente sabemos el futuro de Alejandro Bezanilla, luego de su sorpresiva renuncia a la gerencia general de AFP Habitat: se suma como socio a Toesca. La sorpresa de hace unas semanas fue vista como el cierre de un ciclo en una de las administradoras más influyentes del sistema previsional, para incorporarse a uno de los gestores de activos alternativos que más ha crecido –y más ruido ha hecho– en el último tiempo.

Su llegada a Toesca se lee como un refuerzo de peso para una firma que ha ido consolidando un perfil cada vez más protagónico en crédito privado, activos alternativos e inversiones estructuradas.

No es solo un fichaje técnico: es una señal estratégica que refleja el salto a las grandes ligas de Toesca. En la administradora de fondos, Bezanilla se suma a un equipo que viene de semanas particularmente intensas. La administradora se quedó con la gestión de los fondos de Sartor tras la crisis del grupo, avanzó en un acuerdo para la compra de Frontal Trust y compró el 90% de Primus, el factoring del “Paila” Valenzuela. Ahora suma un nombre con trayectoria directa en el corazón del ahorro previsional chileno.

El ruido que les hizo a algunos en el mercado que Bezanilla saltara directamente a una gestora de fondos en la cual Habitat invierte. La AFP mantiene dos inversiones con Toesca –en infraestructura y energía–. Son decisiones de inversión de hace 5 años. Pero fuentes que saben detalles de su llegada aseguran que la primera conversación con Bezanilla se dio después que se supo de su salida de Habitat.

No es una novedad ni una irregularidad –es parte del funcionamiento normal del sistema–, pero sí un recordatorio de cuán entrelazados están los mundos de las AFP y los gestores de activos alternativos.

Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– IA permite a Amazon 16 mil nuevos despidos. La gigante del comercio electrónico confirmó que eliminará los puestos de trabajo en su planta corporativa, parte de una segunda ronda de recortes en pocos meses.

Mayor ajuste en la historia reciente. Con estos anuncios, la compañía ha alcanzado cerca de 30 mil despidos desde octubre pasado, una cifra que equivale a casi el 10% de su plantilla administrativa global.

Objetivo: reducir burocracia y capas organizativas. En un comunicado interno, ejecutivos explicaron que los recortes buscan simplificar la estructura, “eliminar burocracia” y hacer equipos más ágiles, tras un crecimiento acelerado durante la pandemia.

IA y eficiencia, pero no todo es automatización. Aunque la empresa ha vinculado estos movimientos a la adopción de inteligencia artificial y mejoras operativas, también ha señalado que la medida responde a una sensación de exceso de capas de gestión más que a problemas financieros.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.