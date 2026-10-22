AFP y el Fondo E: la codicia le ganó a la responsabilidad

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! “La codicia le ganó a la responsabilidad”, la frase es de un exalto ejecutivo de AFP y es cómo él ve el escándalo del Fondo E. Trabajó más de una década en la industria y antes en banca y seguros.

Es un fiel defensor del sistema, pero dice estar “atónito” con lo que pasó y que, conociendo cómo funciona la industria desde adentro, le cuesta entender que los comités de riesgo y directorios no tomaran el peso de lo que estaban haciendo.

Y dice que al gremio le ha faltado mostrar empatía ante la crisis. “Están respondiendo con página Excel y no con emoción”. Historia en desarrollo.

El escándalo ocurre cuando la última encuesta Cadem muestra que 4 de cada 10 chilenos están muy o bastante estresados y el principal motivo, para el 53%, es la falta de plata.

En Hacienda y el mercado temen que el escándalo escale y que, junto al impacto de El Niño, sea un golpe más a la debilitada economía y las confianzas.

En esta edición de El Semanal Exprés, cómo las AFP se están quedando solas; dos expresidentes del Banco Central ponen el foco en el estancamiento, la crisis de confianza y los riesgos de los fondos de pensiones. Marcel y Vergara ven un 2026 perdido y un 2027 con nubarrones. Además, es lo que preocupa en los directorios y las oficinas de ejecutivos en el sector privado.

También en este número: nuevas multas a Michael Clark por el control de la U; la UDP sale de compras y quiere jugar en las grandes ligas de Economía: ficha a Mario Marcel; y Presupuesto 2027: la pelea por los medicamentos importados y los millones en juego.

Ojo que esta no es la versión completa. Para recibir la edición premium y temprano de El Semanal, suscribete este boletín y súmate a la comunidad.

1

LAS AFP SE ESTÁN QUEDANDO SOLAS

“Las AFP están más solas que Adán en el Día de la Madre”. La frase es de un director de uno de los bancos grandes de la plaza y fogueado en el mundo financiero de Wall Street. Dice que el Gobierno les da la espalda, el Congreso exige explicaciones y la Justicia entra en escena. Y que en Sanhattan y el mundo empresarial nadie está dispuesto a “prestarles ropa”.

La crisis del Fondo E ya no es solo un problema de rentabilidades. Las pérdidas (de papel por ahora) por US$ 7.700 millones, las investigaciones de la Superintendencia de Pensiones, las querellas de afiliados y la presión transversal del Congreso están dejando a las administradoras cada vez más aisladas. Y ahora cuando se conocen las millonarias remuneraciones de sus directores, las AFP parecen tener cada vez menos defensores.

El problema de fondo ya no es solamente financiero: es de confianza, de incentivos y de gobierno corporativo. La industria que durante décadas defendió su capacidad profesional para administrar mejor los ahorros de los chilenos se enfrenta ahora a la pregunta más incómoda de todas: si los afiliados asumen las pérdidas, las AFP cobran sus comisiones y sus directorios mantienen sus remuneraciones, ¿quién responde cuando las apuestas salen mal?

Por primera vez en mucho tiempo, la pregunta parece unir a buena parte del mundo político, empresarial y económico. Y las AFP tienen cada vez menos gente dispuesta a salir en su defensa.

El Gobierno de José Antonio Kast, tradicionalmente más cercano al sistema de capitalización individual, tomó distancia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó con fuerza la decisión de la Superintendencia de Pensiones de abrir procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras y lanzó una advertencia que debe haber provocado más de algún sobresalto en sus directorios: si se comprueba negligencia, los directores podrían tener que responder con su propio patrimonio. Ya no se trata únicamente de explicar las pérdidas, sino de establecer quién tomó las decisiones y quién debe asumir las consecuencias.

Y no es solo Quiroz. El expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara fue igualmente duro. El investigador del CEP y presidente del Santander Chile se declaró enormemente sorprendido por los riesgos que asumieron las administradoras y cuestionó que intenten escudarse en la regulación.

Su punto es incómodo para la industria: las AFP tienen equipos profesionales, comités de inversión y sistemas de control precisamente para evitar que una apuesta financiera termine golpeando de esta manera al fondo que se supone más conservador del sistema.

El Fondo E acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, en buena medida por apuestas con derivados vinculados a las tasas de interés estadounidenses. Las administradoras apostaron a una dirección de las tasas y el mercado se movió en sentido contrario. Y lo hicieron pese a que, como reveló El Semanal, existían advertencias del Banco Central y de las autoridades financieras sobre los riesgos asociados a estas operaciones.

La superintendencia pasó de las advertencias a la ofensiva. El martes abrió un procedimiento sancionatorio contra las siete AFP para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes fiduciarios. El fiscal del organismo, Mario Valderrama, está revisando las decisiones de inversión, las actas de directorio, los comités y los incentivos de los ejecutivos.

En el Congreso, algo poco habitual: oficialismo y oposición están del mismo lado. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), convocó por acuerdo unánime a una sesión especial para el martes 27 de octubre, con ministros, reguladores y representantes de las AFP. En la Cámara, su presidente, Jorge Alessandri (UDI), también anunció una sesión especial. Y la bancada Independientes-PPD comenzó a reunir firmas para constituir una comisión investigadora. Hay diferencias sobre las soluciones, pero un consenso creciente en exigir explicaciones y responsabilidades.

La Justicia también entró al baile. Primero llegaron recursos de protección de afiliados contra AFP Capital y UNO. Ahora, según reveló Diario Financiero, se presentó una querella penal por presunta administración desleal contra AFP Capital, su representante legal y sus directores.

Hasta Icare tomó distancia. Su presidente, Renzo Corona, mostró la empatía que hasta ahora las AFP no han tenido: en entrevista en T13 Radio expresó solidaridad con los afiliados y sostuvo que, si hubo incumplimientos, deben existir sanciones y compensaciones.

La defensa de la industria, hasta ahora, no parece estar funcionando. La Asociación de AFP insiste en que la rentabilidad debe evaluarse en el largo plazo y que las pérdidas de valorización no equivalen necesariamente a pérdidas realizadas. Técnicamente tiene un punto.

Si quieren tener la historia completa y las preguntas que deja abierta, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

¡SE ARMÓ EN EL CEP! VERGARA Y MARCEL ENCIENDEN LAS ALARMAS

Dos expresidentes del Banco Central ponen el foco en el estancamiento, la crisis de confianza y los riesgos de las AFP. Mario Marcel y Rodrigo Vergara le ponen paños fríos al optimismo económico del Gobierno, ven un 2026 perdido y un 2027 con nubarrones negros.

Advirtieron sobre el deterioro de la economía chilena, el empleo, las expectativas, la política fiscal y la crisis del Fondo E de las AFP. Y Marcel advirtió sobre algo que no está en el radar del mercado: los vencimientos de deuda que enfrentará Hacienda en 2027 y los desafíos de refinanciar deuda en medio de una escalada global de tasas.

Los dos economistas tienen un mismo diagnóstico inquietante y algunas diferencias sobre las respuestas. Marcel, que además de presidente del Banco Central fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Boric, y Vergara, que es investigador del CEP y presidente del Santander Chile, protagonizaron el estreno del nuevo formato del Momento Económico del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El Gobierno de José Antonio Kast apostó buena parte de sus fichas económicas a 2027. La promesa es que, después de un 2026 para el olvido, la inversión, la Ley de Reconstrucción y un escenario externo más favorable finalmente harán despegar la economía.

Pero las señales que se acumulan sugieren que el repunte podría llegar más tarde y ser bastante menos espectacular de lo anticipado. El riesgo ya no es solamente que Chile termine este año sin crecer o incluso con una contracción, sino que el estancamiento se prolongue y el Gobierno descubra que la recuperación no se decreta por ley.

Ese fue el telón de fondo de una conversación particularmente reveladora en el CEP. Vergara y Marcel coincidieron en que la economía chilena se ha debilitado mucho más de lo esperado. Vergara anticipó un tercer trimestre negativo y un crecimiento anual cercano a cero. Marcel recordó que las proyecciones pasaron de superar el 2% a rozar el estancamiento. Y apuntó a una paradoja incómoda: mientras el mundo sigue creciendo, Chile se frena. No hay una crisis financiera global ni un desplome del cobre que expliquen por sí solos semejante desempeño.

La advertencia más inquietante de Vergara fue sobre el empleo. Citando estimaciones del propio Banco Central, señaló que la tasa de desempleo de largo plazo del país se ubicaría alrededor del 8,5%. Incluso si la economía vuelve a crecer, el desempleo podría mantenerse estructuralmente elevado.

Chile está entre los pocos países de la OCDE que todavía no recuperan los niveles de empleo prepandemia. Y lo más preocupante es que están cayendo tanto la oferta como la demanda de trabajo. Vergara apuntó a una combinación de productividad estancada, cambios tecnológicos y aumentos del salario mínimo superiores a las ganancias de productividad. Un problema que no se soluciona simplemente esperando que el PIB rebote.

Marcel puso el foco en otro problema: la confianza está por el suelo. Según su análisis, el desplome de las expectativas de los consumidores desde marzo es comparable al que siguió al estallido social de 2019. Y aproximadamente la mitad de la caída de la demanda interna se explicaría por ese deterioro.

Para el exministro es difícil separar este fenómeno del bencinazo que golpeó los bolsillos de los hogares. Agregó otro dato inquietante: el crédito bancario lleva cuatro años estancado, algo inédito en la historia económica moderna del país. Las grandes empresas pueden buscar financiamiento afuera; las pymes, no. Y sin crédito, cuesta mucho reactivar la inversión y el empleo.

A este cuadro se suma un invitado que nadie esperaba con entusiasmo: El Niño. El fenómeno climático ya está golpeando la actividad y podría dejar una huella importante en las cifras finales del año. Estimaciones preliminares de Scotiabank apuntan a un impacto negativo potencial de entre 0,5 y 1 punto porcentual del PIB en 2026, una magnitud que, de confirmarse, sería histórica. Y el peligro adicional es que sus efectos no terminen el 31 de diciembre y se arrastren a parte de 2027.

Y hay otra amenaza que viene desde afuera: las tasas de interés de largo plazo. Vergara advirtió que los enormes déficits de las economías desarrolladas y las necesidades de financiamiento asociadas al boom de inversión en inteligencia artificial están presionando las tasas globales. Para una economía pequeña como Chile, eso significa crédito más caro y menos espacio para invertir.

Marcel agregó un riesgo fiscal poco discutido: el acortamiento de los plazos de la deuda pública y las necesidades de refinanciamiento de 2027 están aumentando la exposición del fisco a las condiciones financieras. Según sus comentarios, una proporción cercana a la mitad de los vencimientos relevantes podría quedar especialmente sensible a las tasas de corto plazo. Una cifra cuyo alcance exacto debe confirmarse, pero donde el mensaje es claro: renovar deuda podría salir bastante más caro justo cuando la recaudación tributaria decepciona.

Tampoco parece que el propio Estado vaya a liderar el despegue. A Vergara le sorprendió que el Gobierno recortara inversión pública en medio de una economía tan debilitada y recomendó ejecutar íntegramente el presupuesto disponible. Marcel estima que con suerte el próximo año aumentará un toque sobre 1%.

Más aún cuando en 2025 ocurrió algo anómalo: la economía no minera se aceleró, pero la recaudación tributaria asociada se desaceleró dramáticamente. Algo insospechado en 30 años, dijo Marcel.

La crisis del Fondo E de las AFP también entró al debate y aquí los dos exbanqueros centrales fueron particularmente críticos. Marcel recordó que durante años las administradoras insistieron en que lo importante era la rentabilidad y cuestionaron las regulaciones que limitaban sus estrategias de inversión. El problema, dijo en esencia, es que la rentabilidad no se puede evaluar separadamente del riesgo y los costos: los tres determinan la pensión final de un trabajador.

Si quieren tener la historia completa y las preguntas que deja abierta, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de Novandino

3

LA MESA: “SERÍA UNA RECESIÓN INÉDITA”

Mauricio Jelvez y el riesgo de que la economía caiga en recesión: “Sería un hecho inédito, porque sería la primera vez que nosotros caemos en crecimiento mientras el resto del mundo está creciendo, y América Latina también está creciendo”.

En La Mesa de El Mostrador, el economista y coordinador del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible saca al pizarrón la gestión económica del Gobierno de Kast, advierte sobre la destrucción de empleo y sostiene que Chile necesita más que rebajas tributarias para salir del estancamiento.

Dice que el escenario es especialmente preocupante porque, a diferencia de crisis anteriores, no existe un shock externo de magnitud suficiente para explicar por sí solo el deterioro económico.

“El Gobierno tiene señales consistentes de la caída de la actividad económica en la construcción, el comercio, la industria y las ventas de supermercados y, sin embargo, se mantiene indiferente”.

El economista contrastó la respuesta de la actual administración con lo ocurrido durante la crisis asiática, la crisis financiera de 2008-2009 y la pandemia. En todas ellas, recordó, gobiernos de distinto signo político recurrieron a políticas contracíclicas para amortiguar el golpe.

“Aquí ha faltado pragmatismo para actuar a tiempo, de una manera clara y contundente”, sostuvo. Y lanzó su advertencia más dura:

El mercado laboral es otra de sus grandes preocupaciones. Jelvez advirtió que en los primeros seis o siete meses de Gobierno se han destruido alrededor de 200 mil empleos y cuestionó la efectividad del plan oficial para recuperarlos.

Su diagnóstico: las medidas anunciadas son insuficientes o llegan demasiado tarde.

Pero su crítica de fondo trasciende a Kast y a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Para Jelvez, Chile arrastra un problema mucho más profundo:

“Hay un cierto agotamiento de la capacidad de rendimientos crecientes que tiene nuestro actual modelo económico productivo”. La salida, sostuvo, exige diversificar la matriz productiva, incorporar conocimiento, innovación y tecnología, además de modernizar el Estado. Bajar impuestos, por sí solo, no resolverá décadas de pérdida de dinamismo.

Hubo, sin embargo, un punto de coincidencia transversal: la permisología.

Para ver el programa completo, haz clic en este enlace.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Lo que preocupa en los directorios y las oficinas de ejecutivos en el sector privado. Que el escándalo del Fondo E sea el golpe final que asegure que este año tendremos una recesión. En varias conversaciones privadas y chats hablan de la crisis de confianza y critican al biministro Mas por pedirles “más audacia”.

Algunos lamentan la “liviandad” con la que el Presidente José Antonio Kast parece tomarse el complejo momento económico y revelan conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (al que consideran el único peso pesado del gabinete), en las que los insta a invertir más y tomar la posta en un tono “casi de desesperación”. En privado les enrostra que ya se aprobaron –o están por aprobarse– las principales reformas (incluyendo fuerte recorte de impuestos) y la reforma al mercado de capitales.

Si quieren tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Presupuesto 2027: la pelea por los medicamentos importados y los millones en juego. Una nueva polémica se instaló en la discusión del Presupuesto 2027, esta vez en la partida de Salud. La Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA) alega por la escasa fiscalización que realiza el Instituto de Salud Pública (ISP) a las plantas extranjeras que producen los medicamentos que llegan a Chile.

Los números. Según los laboratorios locales, entre 2023 y 2024, el ISP realizó 544 inspecciones a los 26 laboratorios que producen medicamentos en Chile, pero apenas siete visitas a plantas extranjeras. El dato relevante: hay 1.869 laboratorios fuera del país que exportan medicamentos al mercado chileno.

Lo que alegan los productores locales es que enfrentan una supervisión muchísimo más intensa que sus competidores internacionales.

Los laboratorios instalados en Chile presentan el problema como un asunto de seguridad para los pacientes, pero el debate también toca la cancha competitiva entre la producción nacional y los medicamentos importados. El desafío para Hacienda y Salud es definir cuánto gastar en fiscalización y cómo garantizar estándares equivalentes sin convertir los controles en barreras al comercio.

Y aquí entra la pelea por las platas. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla cerca de $62 millones para fiscalizaciones internacionales, monto que, según ASILFA, alcanzaría para financiar apenas dos visitas.

Si quieren tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Michael Clark suma y sigue: la CMF lo multa nuevamente y acumula sanciones por 85.000 UF. Otra tarjeta roja para Clark, pero esta vez fuera de la cancha. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a sancionar al presidente de Azul Azul, la concesionaria que controla Universidad de Chile. Esta vez le aplicó una multa de 20.000 UF, cerca de $800 millones, por infringir las normas que regulan las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA). Y no es una falta menor: el regulador calificó la infracción como de la máxima gravedad.

La historia se remonta a diciembre de 2024, en plena crisis de Sartor. Clark, a través de Inversiones Antumalal, compró a Sartor el 90,07% de las cuotas del fondo privado Tactical Sport, que a su vez controlaba el 63,07% de las acciones Serie B de Azul Azul. Se quedó con el control de la concesionaria sin lanzar una OPA, como exige la ley cuando alguien toma el control de una sociedad anónima abierta.

Y aquí aparece un detalle sabroso de la resolución: la operación se pactó por US$ 5,72 millones, pero la CMF constató que, al menos hasta mayo de 2025, no existía evidencia de que Clark hubiera pagado ese monto ni constituido garantías por la obligación.

¿Por qué importa? Porque una OPA no es simplemente un trámite. Su objetivo es proteger a los accionistas minoritarios y darles la posibilidad de vender sus acciones en condiciones equivalentes cuando cambia el controlador. La CMF concluyó que Clark privó a esos inversionistas de ese derecho, una vulneración especialmente grave de las reglas del mercado de capitales.

Y lo más complicado para Michael Clark es que esta no es su primera sanción. En noviembre de 2025, la CMF ya lo había multado con 65.000 UF y sancionado con cinco años de inhabilidad para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en entidades comprendidas por la normativa, por su participación en las irregularidades de Sartor AGF.

Si quieren tener la historia completa y las preguntas que deja abierta, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La UDP sale de compras y quiere jugar en las grandes ligas de Economía: ficha a Mario Marcel. La Universidad Diego Portales quiere dejar de ser un actor secundario en la formación de economistas y salir a competir con los pesos pesados: la UC, la UAI y la FEN de la Universidad de Chile. Y para eso está armando un equipo acorde. El fichaje estrella es Mario Marcel, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, que se incorporará el 1 de noviembre como profesor de Economía de la Facultad de Administración y Economía (FAE).

Pero Marcel no llega solo. La UDP también acaba de incorporar a Salvador Valdés, economista con doctorado del MIT y especialista en pensiones, que dejó la UAI a fines de 2025. Y en noviembre se suma Claudio Santibáñez, PhD de Cambridge, con experiencia en el BID, Banco Mundial y Naciones Unidas. Tres nombres de peso para reforzar una facultad que busca subir de categoría.

Detrás de los fichajes hay una apuesta estratégica. El decano Mauricio Villena quiere potenciar la carrera de Economía y posicionar a la UDP como una alternativa competitiva frente a las escuelas que tradicionalmente dominan la formación de economistas, la investigación y el debate sobre políticas públicas en Chile. La llegada de Marcel aporta prestigio, redes y experiencia en el corazón del poder económico.

Si quieren tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

CUMBRE EL SEMANAL: LA SALUD QUE VIENE

Te queremos invitar a una nueva Cumbre El Semanal. Esta vez conversaremos sobre quién pagará nuestra salud cuando seamos viejos. Chile vive cada vez más años, pero todavía no resuelve cómo financiar un sistema de salud que enfrenta costos crecientes, una población que envejece rápidamente y pacientes cada vez más exigentes.

La crisis de las isapres parece haber quedado atrás, pero los desafíos de fondo siguen pendientes. ¿Cómo asegurar una atención de calidad y financieramente sostenible? ¿Qué papel deben jugar las aseguradoras, clínicas y el Estado? ¿Cómo aprovechar la tecnología, la innovación y la prevención para mejorar la salud y contener los costos?

En una nueva Cumbre de El Mostrador Semanal, queremos mirar más allá de los problemas y poner el foco en las soluciones y oportunidades. Y para eso conversaremos con tres protagonistas de miradas complementarias:

Gonzalo Grebe Noguera, gerente general de Andes Salud.

Andrés Guimpert, gerente general de Isapre Esencial.

Juan Carlos Said, médico internista y consultor en salud pública.

Fecha: miércoles 4 de noviembre, 9:30 a 11:00 a.m., en el Hotel Debaines, Agustinas 720. Cupos limitados. Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.