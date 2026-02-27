Telefónica inicia despidos en Chile tras su venta: Millicom confirma “reducción de personal”

Según información del Diario Financiero, el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, confirmó que la empresa inició un proceso de ajustes laborales en la compañía y reconoció que comenzó una “reducción de personal” como parte de la reorganización que implementan los nuevos controladores.

El ejecutivo explicó que el proceso partió inmediatamente después de concretarse la adquisición, señalando que “en el primer día de la adquisición nombramos un nuevo CEO, un nuevo CFO y un nuevo CTIO. Luego, rediseñamos el equipo ejecutivo y las subordinaciones directas”.

Benítez añadió que el ajuste laboral comenzó el jueves, cuando la empresa avanzó en el proceso de reorganización interna. Según explicó, la estrategia apunta a ordenar la operación y mejorar su desempeño financiero.

En ese contexto, indicó que la compañía buscará una “estabilización” del negocio y adelantó que se cerrarán áreas que no resulten rentables, priorizando inversiones “en aquello que sí lo es”.

La operación que selló el cambio de control se concretó el pasado 10 de febrero, cuando Telefónica vendió el 100% de su filial en Chile por US$1.215 millones. En la nueva estructura de propiedad, NJJ Holding quedó con el 51% de la compañía y Millicom Spain con el 49%.

La salida de Telefónica del mercado chileno se enmarca en su estrategia global de retirarse de Hispanoamérica, proceso que puso fin a más de tres décadas de presencia en el país.

En paralelo, uno de los últimos activos relevantes que mantiene la compañía es el edificio corporativo ubicado en Plaza Italia, en la comuna de Providencia. El inmueble, de cerca de 63 mil metros cuadrados, está en proceso de negociación con la empresa estatal Desarrollo País, que realizó una oferta estimada entre UF 1.200.000 y UF 1.700.000.

Sin embargo, el avance de esa operación se ha visto ralentizado por los procesos administrativos necesarios para concretar la compra, considerando que la adquisición involucraría recursos públicos y requiere múltiples autorizaciones.