MERCADOS
Telefónica inicia despidos en Chile tras su venta: Millicom confirma “reducción de personal”
Tras concretarse la venta de Telefónica Chile a NJJ Holding y Millicom Spain por US$1.215 millones, el nuevo controlador confirmó ajustes en la compañía. El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, señaló que ya comenzó una “reducción de personal” como parte de una reorganización interna.
Síntesis generada con OpenAI
La nueva administración de Telefónica Chile confirmó el inicio de despidos tras concretarse la venta de la compañía a NJJ Holding y Millicom Spain por US$1.215 millones. El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, explicó que ya comenzó una “reducción de personal” como parte de una reorganización interna orientada a estabilizar el negocio y cerrar servicios no rentables. La operación marcó la salida de Telefónica del país después de 35 años.Desarrollado por El Mostrador
La nueva administración de Telefónica Chile confirmó el inicio de despidos luego de concretarse la venta de la filial a las compañías NJJ Holding y Millicom Spain, operación que marcó la salida definitiva de la empresa española del país tras 35 años de presencia.