Un negacionista climático a TVN: Kast nombra a Patricio Dussaillant como presidente del directorio

La conducción de Televisión Nacional de Chile quedará en manos de un estrecho colaborador del presidente electo. José Antonio Kast resolvió designar a Patricio Dussaillant como presidente del directorio del canal público, una atribución que corresponde exclusivamente al Mandatario y que no requiere ratificación del Congreso.

Dussaillant no solo es cercano a Kast desde sus años universitarios en la Pontificia Universidad Católica —donde compartieron militancia gremialista y posteriormente la UDI—, sino que además fue asesor comunicacional del Partido Republicano entre 2021 y 2024 y hoy dirige el think tank Ideas Republicanas. En la práctica, se trata de una figura orgánica del proyecto político que asumirá el 11 de marzo.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la definición se venía trabajando desde enero y que el académico ya informó a la Facultad de Comunicaciones de la UC sobre su próximo rol. En la PUC desempeña como Director del Departamento de Comunicación Aplicada y de la carrera de Publicidad y profesor.

Conocedores de la interna republicana comentan que la misión sería reorientar profundamente la línea editorial y el modelo de gestión del canal estatal. Otras voces, más duras, afirman que el objetivo sería reducir su rol o “ponerle la lápida”, en un contexto donde TVN enfrenta complejidades financieras estructurales.

Lo cierto es que la llegada de Dussaillant ocurre en un momento sensible para los medios públicos, en medio de debates globales sobre pluralismo, independencia editorial y sostenibilidad financiera.

Cambio climático

TVN es una empresa pública autónoma, cuyo directorio está compuesto por siete miembros. Seis son designados por el Presidente con acuerdo del Senado y uno es elegido por los trabajadores. Sin embargo, la presidencia del directorio es prerrogativa directa del jefe de Estado.

En ese contexto, el nombramiento de Dussaillant representa una señal política clara. No se trata de un perfil independiente o técnico ajeno al oficialismo entrante, sino de un colaborador histórico de Kast.

El propio entorno republicano ha destacado su experiencia en comunicación estratégica y gestión de crisis. Fue director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán en los años 90 y, más tarde, socio director de 3Comunicaciones. Además, posee un doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra.

Uno de los aspectos más controvertidos de su trayectoria es su paso por el mundo de las consultorías estratégicas. Entre 2008 y 2017 fue socio director de 3Comunicaciones, firma dedicada a asesorar empresas y organizaciones en manejo reputacional, gestión de crisis y posicionamiento estratégico.

En la práctica, ese tipo de consultoras opera en la interfaz entre grandes intereses privados, medios de comunicación y tomadores de decisión. Su función no es meramente académica: consiste en influir en la opinión pública, moldear narrativas y defender intereses corporativos en escenarios de alta exposición.

No obstante, su trayectoria también ha estado marcada por posiciones polémicas en otras materias. En 2025, en el programa “Animales Políticos”, Dussaillant relativizó el consenso científico sobre el cambio climático. Ante la pregunta sobre si un eventual gobierno de Kast actuaría conforme a la evidencia existente, respondió: “El tema es qué entiendes por cambio climático”.

Luego agregó que “cambio climático vivimos siempre” y que, a su juicio, existen “posturas más ideológicas en el tema”, cuestionando la responsabilidad humana en el fenómeno.

Sus declaraciones generaron críticas transversales en redes sociales y desde sectores políticos, al ser interpretadas como una negación del consenso científico respaldado por décadas de investigación internacional.

La entonces senadora Carmen Gloria Aravena sostuvo en ese momento que el Partido Republicano “no ha cambiado un ápice de opinión” en materias controvertidas y cuestionó la estrategia de evitar definiciones explícitas durante la campaña.

Su visión de la televisión pública

Sobre la televisión pública se conoce solo un documento con su posición, en múltiples entrevistas y programas no se ha referido al rol de TVN. Sin embargo, Dussaillant escribió en 2007 un artículo para un documento de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Michelle Bachelet, en donde sostiene que la democracia requiere información para que exista una elección libre (“solo puede existir verdadera y libre elección si se conocen las diferentes alternativas”) y por eso los medios son centrales, citando a Tocqueville sobre la relación entre “la soberanía del pueblo” y “la libertad de prensa”.

Desde ahí pregunta si la televisión es adecuada para la democracia: aunque parece “más democrático” por su alcance, advierte riesgos como el “monopolio de la información”, la tendencia a “favorece[r] la simplificación” del debate y a fragmentar públicos con cable y TV digital.

Luego defiende que el panorama no es solo negativo. Describe la “centralidad” de la TV en Chile: la mayoría se informa por televisión, los noticiarios son masivos y comentados, y la TV se vuelve objetivo principal de la actividad política. Señala que el problema de fondo no es la TV sino factores como educación, pocas alternativas de tiempo libre y baja participación comunitaria.

Finalmente explica la influencia mediática con teorías como agenda-setting, priming y framing, y dice que la TV simplifica por necesidad, lo que puede ayudar a entender temas complejos pero también favorecer mensajes “prefabricados”. Cierra con una paradoja: la simplificación beneficia al gobierno y complica a la oposición, porque la TV tiende a traducir todo a polos (“buenos y malos; víctimas y victimarios”), por lo que propone aprender a usarla y complementar con otros medios para “fortalecer y mejorar la democracia”.

El episodio vuelve ahora al centro del debate, considerando que el presidente del directorio de TVN no solo cumple funciones administrativas, sino que encabeza la gobernanza del principal medio público del país.