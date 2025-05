Jeannette Jara y aborto: “La derecha (…) siempre va a encontrar excusas para oponerse”

La precandidata presidencial Jeannette Jara participó en un encuentro ciudadano con vecinas y vecinos de la comuna de La Cisterna, donde abordó distintas materias.

Entre otros, se refirió al proyecto aborto legal que presentará la próxima semana el Gobierno al Parlamento.

“La derecha, en todo lo que significa avanzar en derechos y autonomía para las mujeres, siempre va a encontrar excusas para oponerse”, afirmó.

“Lo vimos cuando se oponían en Chile a la Ley de divorcio, siendo que en todo el mundo existía y casi no quedaban países que no tuvieran regulada esta situación jurídicamente. Incluso muchos de ellos, en los hechos, estaban divorciados e Igualmente se oponían”, recordó.

“En el aborto, las tres causales también hicieron lo imposible para impedirlo, así que no me extraña. Lo que significa derechos de las mujeres, la derecha chilena y la ultraderecha, además, van a tratar de que no avancen (…) Nosotros estamos por avanzar en la interrupción voluntaria del embarazo como se está proponiendo hasta ahora”, afirmó.

Seguridad y ProCultura

En cuanto al tema de seguridad, dijo que “no puede haber ciudadanos que sientan que el Estado los ha abandonado, que el Estado, a través de la seguridad pública, no llega a sus poblaciones”.

Y también se refirió a ProCultura y las licencias médicas.

“La dificultad de los casos que hoy día estamos viviendo con ProCultura, licencias médicas, además horas extras y otros casos parecidos, lo que hacen es un daño muy inmediato en la fe de la ciudadanía”, admitió.