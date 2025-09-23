Exsubsecretario Jorge Atton y apoyo a Kast: “No veo a José Antonio con la actitud que tiene Milei”

Si bien la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei se mostró junto a representantes del piñerismo, varios excolaboradores de Sebastián Piñera decidieron apoyar a José Antonio Kast. Entre ellos se cuenta Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones en el primer gobierno de Piñera, intendente de La Araucanía en el segundo, e integrante del directorio de TVN entre 2016 y 2018.

“Yo me siento más interpretado por lo que hace José Antonio Kast. Me interpreta mucho más desde el punto de vista de la emergencia nacional, desde el punto de vista de lo que se requiere para implementar políticas públicas, sobre todo en el tema de ciberseguridad”, señaló Atton en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, subrayando que la clave es “respaldar a las policías y darles respaldo completo, y de eso yo me siento más interpretado por lo que hace José Antonio Kast”.

Respecto a la propuesta de tipificar nuevamente como delito la migración irregular, admitió que es un desafío complejo: “Puede que tenga toda la razón, es un tema que hay que verlo, pero detrás de eso hay un tema de gestión (…) mientras no sea delito no hay ningún problema. Ahora, esa decisión fue decir, sabe que esto es un delito, por lo tanto vamos a tener que cumplir la ley, y lo que ha dicho José Antonio es que él y su gobierno van a cumplir la ley, y se va a cumplir el Estado de Derecho”.

El exintendente agregó que las propuestas de Kast no son improvisadas: “Lo que he visto en las reuniones en las que he participado es un trabajo de mucho tiempo, no es un tema que se le ocurrió hoy día o ayer. Hay un plan de trabajo muy concreto y preciso que se va a cumplir. No me cabe la menor duda. No es un volador de luces, es una política concreta, con un plan para llevarlo a cabo y que se cumpla, porque eso es lo que quieren los chilenos”.

Atton también se refirió a la situación en Argentina y al gobierno de Javier Milei, referente de Kast en varias de sus propuestas: “Yo no sé qué tan referente es, porque las veces que lo he conversado con él no lo he sentido así. Yo no veo a José Antonio con la actitud que tiene Milei y que yo creo que al final del día le está pasando la cuenta, que es poco menos que ser un dictador, desde el punto de vista del lenguaje y discriminar a todo el mundo”.

El exsubsecretario remarcó que la campaña de Kast se sostiene en principios universales: “Los gobiernos son confianza y el Estado funciona en base a la confianza. No es que se le caiga el referente, los principios de seguridad, inflación, balance de pagos y aumentar la inversión los tiene cualquier presidente, sea del color que sea. Pero no se parece el estilo: no es vociferante ni tiene esta retórica tan violenta que tiene Milei. De hecho, es muy distinto”.