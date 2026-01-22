¿Se puede recuperar el dinero quemado?: revisa qué hacer si fuiste afectado por incendios forestales

Los incendios forestales que han afectado al sur de Chile han provocado severos daños materiales, pero también han abierto una inquietud frecuente entre las personas damnificadas: qué ocurre con el dinero en efectivo que resulta quemado durante una emergencia de este tipo.

Contrario a lo que muchos creen, el dinero no siempre se pierde de forma definitiva. El tema volvió a instalarse recientemente tras la difusión de contenidos en redes sociales que abordaron casos reales de personas que vieron su efectivo dañado por el fuego.

¿Existe un mecanismo oficial para recuperar billetes y monedas quemadas?

El Banco Central de Chile dispone de un servicio gratuito destinado al análisis de billetes y monedas deterioradas por incendios u otros accidentes. A través de un proceso técnico de peritaje, la institución evalúa el estado del dinero y, en caso de comprobar su autenticidad, paga el monto que sea posible validar.

Este procedimiento está diseñado especialmente para contextos de emergencia, permitiendo a las personas afectadas recuperar parte o la totalidad del efectivo dañado, según el nivel de conservación del material entregado.

Cómo se debe manipular el dinero quemado para no perderlo

Para facilitar el análisis y aumentar las posibilidades de reposición, el Banco Central entregó una serie de indicaciones clave. Los billetes deben manipularse con extremo cuidado, almacenarse en bolsas plásticas identificadas y mantenerse secos. Además, se recomienda no escribir sobre ellos, no intentar limpiarlos ni repararlos, y evitar ejercer presión con objetos pesados.

En el caso de monedas, estas deben separarse de los billetes y entregarse en bolsas distintas. Si el dinero se encuentra dentro de algún contenedor afectado por el incendio, no debe ser retirado, ya que una manipulación incorrecta podría provocar un mayor deterioro. Cuando el efectivo esté entre escombros, lo ideal es retirarlo con pala, minimizando el contacto directo.

Dónde se puede entregar el dinero dañado para su evaluación

En la Región Metropolitana, el trámite se realiza directamente en el Banco Central de Chile, ubicado en Agustinas 1180, Santiago. Para iniciar el proceso, es necesario completar un formulario —disponible en formato digital o físico— y presentar una fotocopia de la cédula de identidad.

En el resto del país, la entrega de billetes y monedas quemadas se efectúa a través de sucursales bancarias autorizadas, las que actúan como intermediarias para el envío del material al Banco Central.

Qué bancos reciben dinero quemado en Concepción

En la ciudad de Concepción, las personas afectadas por incendios pueden acudir a las siguientes sucursales habilitadas para entregar efectivo dañado:

BancoEstado : Bernardo O’Higgins N° 486

BCI : Bernardo O’Higgins N° 399

Banco de Chile : Bernardo O’Higgins N° 598

Banco Itaú Chile : Bernardo O’Higgins N° 612

Banco Scotiabank: Barros Arana N° 345

El listado completo y actualizado de sucursales autorizadas en todo el país, junto con información detallada del procedimiento, se encuentra disponible en el sitio oficial billetesymonedas.cl.