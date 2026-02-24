Bono de Vacaciones 2026: qué trabajadores del sector público lo reciben y cuáles son los montos

El Bono de Vacaciones vuelve a posicionarse como uno de los beneficios más relevantes para los funcionarios del sector público al inicio del año. Este aporte económico busca apoyar el presupuesto familiar durante el período estival, etapa que suele concentrar mayores gastos asociados al descanso y las vacaciones.

Para este año, los valores del beneficio fueron reajustados tras la negociación anual del sector, estableciendo montos diferenciados según el nivel de remuneración líquida de cada trabajador.

Cuánto dinero entrega el Bono de Vacaciones este año

De acuerdo con la información entregada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), los funcionarios públicos recibirán el Bono de Vacaciones bajo los siguientes tramos:

$112.915 : para quienes registren una renta líquida a noviembre de 2025 igual o inferior a $1.060.493 .

$56.457: para quienes perciban una remuneración líquida en noviembre de 2025 superior a $1.060.493 e inferior a $3.511.800.

Este beneficio se paga por una sola vez y tiene como objetivo resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado frente a los cambios económicos.

Quiénes pueden acceder a este beneficio estatal

La Dipres precisó que el Bono de Vacaciones está destinado a funcionarios que se desempeñan en diversas entidades del aparato público. Entre ellas se incluyen instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas; universidades estatales; el Poder Judicial; el Congreso Nacional; la Contraloría General de la República; establecimientos de educación parvularia financiados por JUNJI; municipalidades y los Servicios Locales de Educación Pública, entre otros organismos.