Tren nocturno Santiago – Temuco vuelve a operar este verano 2026: revisa dónde comprar las entradas

El tradicional servicio nocturno que conecta Santiago con La Araucanía regresa este 2026, como parte de la iniciativa “Verano sobre rieles”. Esta alternativa busca brindar un viaje cómodo y turístico, alejado del tráfico y las largas horas en carretera, potenciando la experiencia de recorrer el sur de Chile por tren.

Cuándo comenzó a operar y qué recorrido tiene

El servicio se inauguró el viernes 9 de enero y cubre tramos de las regiones del Biobío y La Araucanía. Los pasajeros pueden descansar mientras el tren avanza durante la noche, disfrutando de paisajes únicos. Uno de los momentos más esperados es el cruce del Viaducto del Malleco al amanecer, a más de 100 metros de altura, considerado un atractivo imperdible del trayecto.

Qué opciones de asientos y precios hay disponibles

El tren ofrece diversas categorías para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de viaje:

Clase Turista: opción más económica.

Súper Salón: butacas reclinables y orientables.

Clase Preferente: mayor comodidad, con reclinación de hasta 140 grados, enchufes, frazadas y almohadas.

Los precios aproximados van de $25.900 a $46.900, según la clase elegida. Se aplica un 20% de descuento para quienes adquieran pasajes de ida y vuelta.

Qué servicios complementan la experiencia

El tren cuenta con un coche comedor, que permite disfrutar del viaje nocturno con mayor confort, transformando el trayecto en parte de la experiencia turística.

Cómo adquirir los boletos

Desde la empresa ferroviaria recomiendan revisar los horarios y comprar los pasajes en el sitio oficial efe.cl, CLIC AQUÍ, destacando que viajar en tren no solo es un medio de transporte, sino también una forma de conocer el sur de Chile, con sus paisajes, historia y atmósfera única sobre rieles.