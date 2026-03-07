Abogada de Krassnoff: “Ayudé a escribir el proyecto” que liberaría a violadores de DDHH

La abogada Carla Fernández Montero, que tiene como clientes a reos como el exjefe CNI Álvaro Corbalán; Miguel Krassnoff, quien acumula condenas por más de mil años de cárcel; o el exDINA Raúl Iturriaga, confirmó este sábado que ayudó a escribir el proyecto que busca favorecer la salida de delincuentes mayores de 75 años.

El proyecto de ley fue presentado por el senador Francisco Chahuán y favorece a numerosos violadores de derechos humanos.

Según señaló el programa Informe Especial de TVN, el borrador de la abogada habría llegado a manos del parlamentario a inicios de enero del año pasado, apenas unas semanas antes que los senadores ingresaran oficialmente el proyecto a trámite.

Tras años de intentos fallidos, este miércoles 4 de marzo por primera vez una propuesta de este tipo logró ser aprobada en general por la sala del Senado, por una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra.

“Puedo decir que efectivamente ayudé a escribir el proyecto. La iniciativa fue del senador Chahuan”, señaló la abogada a El Mostrador.

“Acudieron a mí como abogada porque conozco la realidad carcelaria ya que visito penales y defiendo reos rematados. Además, cuando solicitaron mi ayuda (que por cierto preste ad honorem) ya había logrado bastantes triunfos en la Corte Suprema (que el proyecto menciona en las “cuestiones previas”), quizás el más relevante fue el fallo ELEAM, de septiembre de 2024 (Rol 249.389-2023) que homologó los penales que albergan ancianos y enfermos a los ELEAM del medio libre. Toda esa experiencia fue lo que se quiso plasmar”, expresó.

“Lamentablemente, el proyecto en cuestión hasta ahora ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin tener en consideración su ‘alma’ por así decirlo, que no es otra cosa que conjugar factores humanitarios con criterios de eficiencia político-criminal”.

“Se trata de entregar una salida a un ‘problema carcelario’ como es el hacinamiento y la incapacidad del Estado (voluntad y falta de recursos económicos) para mantener en condiciones dignas a reos enfermos y ancianos”, indicó.

“Es un hecho notorio y público que el sistema carcelario no ha sido capaz de salvaguardar la dignidad de los presos vulnerables más que solo a través de fórmulas vacías contenidas en el reglamento penitenciario, que aseguran la salud y bienestar al interior del penal pero sin base fáctica para cumplirlo”.

“La pregunta es: nos quedamos inertes ante esta situación?”, continúa.

“La respuesta no puede ser otra que No!”.

“De ahí surge la idea de escribir este proyecto esperando que en su discusión se afinen sus contornos y salga algo mejor de lo que hay. Si con ello logramos mejorar la situación de los presos destinatarios de esta moción creo que la labor estaría cumplida y por mi parte, sentiría que se ha hecho algo de justicia en materia de ejecución penal, devolviéndole la dignidad a personas que sufren”, concluye.