¿Cobraste tu Aporte Familiar Permanente?: así puedes revisar si fuiste beneficiario

El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó un positivo balance del pago del Aporte Familiar Permanente 2026, ex Bono Marzo. Hasta la fecha, más de 1 millón 704 mil familias han recibido el beneficio, cuyo monto alcanza los $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda. Se proyecta que, al cierre del proceso, cerca de 1 millón 900 mil familias accedan a este importante apoyo estatal.

Sin embargo, aún resta un porcentaje mínimo de familias que no han cobrado, por lo mismo, el IPS hace un llamado a quienes tienen asignado pago presencial, ya sea en locales de pago Los Héroes o BancoEstado, para que revisen en www.aportefamiliar.cl o llamen al Call Center 101 de ChileAtiende, y si les corresponde el beneficio puedan cobrarlo a tiempo.

¿Cómo revisar si soy beneficiario del Aporte Familiar?

Ingresa al sitio oficial: www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl.

Digita tu RUN y fecha de nacimiento.

Si eres beneficiario o beneficiaria, el sistema te indicará el monto de tu Aporte, tu fecha de pago y lugar en donde debes cobrar.

El Plazo para cobrar el ex Bono Marzo es de nueve meses, a partir de la fecha en que se emite el documento de pago. Por ejemplo, si en www.aportefamiliar.cl se te indica que tu pago estuvo disponible desde el 16 de marzo de 2026 en adelante, tendrás plazo hasta el 16 de diciembre de ese mismo año para hacer efectivo el cobro.

No es necesario postular ni inscribirse para recibir este beneficio, dado que se asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos.

Más información en: www.aportefamiliar.cl, www.chileatiende.cl y el Call Center 101.