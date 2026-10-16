Hilary Swank anuncia embarazo a los 52 años y enciende el debate sobre la maternidad tardía

Hilary Swank anunció que está embarazada a los 52 años y que espera su tercer hijo junto a su esposo, Philip Schneider, de 53. La actriz estadounidense, ganadora de dos premios Oscar por sus actuaciones en Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby, ya es madre de los mellizos Ohm y Aya, nacidos en 2023, cuando ella tenía 48 años.

La noticia volvió a poner en el centro del debate la maternidad tardía y el doble estándar que enfrentan mujeres y hombres al decidir tener hijos a edades avanzadas. Mientras la paternidad después de los 50 o incluso los 60 años suele generar menos cuestionamientos públicos, las mujeres que optan por ser madres después de los 40 continúan expuestas a críticas sobre su edad y su capacidad para criar.

La propia Swank abordó esta diferencia durante una entrevista en The Drew Barrymore Show. “Hay mucha reacción negativa hacia las mujeres que tienen hijos mayores, pero no hacia los hombres, lo cual es interesante”, afirmó. Barrymore coincidió con la actriz y recordó que algunos hombres se convierten en padres incluso después de los 80 años.

Hilary Swank y las críticas a la maternidad tardía

Durante la conversación, Swank también recordó una experiencia que refleja el juicio social que puede acompañar a las mujeres que tienen hijos a una edad avanzada. Según relató, una mujer la increpó por haberse convertido en madre después de los 40 años: “¿Cómo te atreves? Eres demasiado mayor”.

La actriz explicó que posteriormente comprendió que la reacción de esa persona podía estar relacionada con su propia experiencia familiar tras la muerte de su padre. Frente a ese cuestionamiento, Swank compartió una reflexión personal sobre el valor de los vínculos y el tiempo compartido con quienes se ama.

“Preferiría haber nacido y haber tenido a esa persona, que era una de mis favoritas en el mundo, y haber vivido esa experiencia, antes que no haberlo hecho”, señaló al recordar a su propio padre, quien también falleció.

Su respuesta no pretende convertir la maternidad tardía en una experiencia universal, sino mostrar que la edad, por sí sola, no determina el significado que una persona atribuye a la crianza ni a los vínculos familiares.

¿Por qué Hilary Swank decidió ser madre después de los 40?

La actriz ya había contado que no se sintió preparada para tener hijos durante sus 20 o 30 años. Con el tiempo, explicó, llegó a la maternidad desde una etapa en la que se sentía más paciente y presente para acompañar el crecimiento de sus hijos.

Swank también ha relatado que congeló sus óvulos a los 37 años, una decisión que consideró relevante en su camino hacia la maternidad. Su experiencia ilustra cómo la planificación reproductiva puede formar parte de las decisiones personales y profesionales de algunas mujeres.

Sin embargo, postergar la maternidad no es una posibilidad igualmente accesible para todas. Las alternativas disponibles dependen de factores como los recursos económicos, el acceso a tratamientos de fertilidad, las condiciones laborales y la atención sanitaria. Por eso, la historia de una celebridad debe entenderse en su contexto particular y no como una opción necesariamente replicable para cualquier mujer.

Embarazo después de los 40: qué dicen los especialistas

La maternidad tardía también requiere considerar los aspectos médicos. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) advierte que el riesgo de determinadas complicaciones durante el embarazo aumenta con la edad materna, especialmente después de los 40 años.

Entre ellas se encuentran la diabetes gestacional, la hipertensión, la preeclampsia, el parto prematuro y otras complicaciones que pueden afectar a la madre o al bebé. Por este motivo, los embarazos a edades avanzadas requieren una evaluación individualizada y un seguimiento médico adecuado.

Es importante distinguir esta dimensión sanitaria del juicio social sobre la edad para convertirse en madre. Reconocer que existen riesgos médicos asociados a un embarazo tardío no equivale a afirmar que una mujer sea menos capaz de criar a sus hijos por su edad. Son cuestiones diferentes que deben abordarse con información y sin prejuicios.

Maternidad tardía: una decisión personal bajo la mirada social

El caso de Hilary Swank vuelve a evidenciar una contradicción persistente en torno a las decisiones reproductivas de las mujeres. Durante buena parte de su vida adulta, muchas reciben preguntas sobre cuándo tendrán hijos o enfrentan críticas por priorizar otros proyectos. Si deciden ser madres después de los 40 o 50 años, el cuestionamiento puede cambiar de dirección: esta vez, por haber esperado demasiado.

La discusión también involucra el envejecimiento, la autonomía reproductiva y las expectativas de género. ¿Quién determina cuál es el momento adecuado para convertirse en madre? ¿Por qué la edad sigue siendo un factor de escrutinio cuando se trata de las mujeres, mientras la paternidad tardía suele recibir un tratamiento diferente?

Tras anunciar su tercer embarazo, Swank expresó sentirse agradecida y reflexionó sobre cómo algunos acontecimientos llegan en sus propios tiempos, distintos de los que una persona había imaginado o planificado. El nacimiento de su bebé está previsto para alrededor de Navidad de 2026.