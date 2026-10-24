Arturo Squella ofrece disculpas a timonel de la UDI tras polémica por dichos contra Hernán Larraín

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, informó este sábado que el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, lo contactó para ofrecerle disculpas por la publicación que realizó en contra del exministro de Justicia Hernán Larraín, en medio de la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

“He recibido una llamada del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en el que se ha disculpado por su publicación. Además, me ha dicho que se comunicará personalmente con el exsenador Hernán Larraín, para ofrecer sus disculpas”, señaló Ramírez en X. El dirigente gremialista agregó: “Agradezco sinceramente el gesto y reitero nuestro compromiso para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado”.

El episodio se originó luego de que Larraín difundiera una declaración para explicar su actuación como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, contradiciendo al titular de la cartera, Fernando Rabat, cuestionado por la firma de los decretos que beneficiaron a 56 condenados por abusos y violaciones a menores de edad.

Larraín señaló que durante el trámite de la ley aprobada en 2022 sobre rebaja de penas, se especificó que el beneficio excluía a condenados por delitos de violación o abuso sexual. Además, afirmó que si bien la Corte Suprema “inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió. Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, criterio que recoge fielmente la historia fidedigna de la ley que impulsamos en resguardo de la indemnidad de la niñez”.

Fue entonces cuando Squella respondió a Larraín en X con una referencia a Paul Schäfer, fundador de Colonia Dignidad: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, ¿no crees, Hernán?”. La alusión apuntó a un episodio controvertido de la trayectoria política de Larraín, quien durante los años 90 defendió públicamente a la colonia y cuestionó acciones policiales contra Schäfer.

La respuesta provocó una escalada dentro del oficialismo. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, pidió a Squella “un mínimo de prudencia”, mientras Ramírez calificó sus dichos de “injuriosos” e “inaceptables” y advirtió que este tipo de disputas públicas termina debilitando al Gobierno de José Antonio Kast.