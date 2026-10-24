Expresidente Boric publica sentido mensaje de respaldo a Lula a horas del balotaje en Brasil

El expresidente Gabriel Boric declaró públicamente su apoyo al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a un día de la segunda vuelta presidencial en Brasil, donde el candidato del Partido de los Trabajadores enfrentará a Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el exmandatario destacó la trayectoria política de Lula y manifestó su deseo de que consiga la victoria este domingo.

“Mañana en Brasil se enfrentan dos proyectos de mundo muy distintos. Y en vez de referirme a Bolsonaro y lo que representa prefiero hablarles de Lula, de ese viejo lindo que con 80 años sigue luchando por y con todos nosotros”, señaló al comienzo de su mensaje.

Boric también relevó las cualidades personales de Lula, así como sus políticas para la protección del medioambiente.

“Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más. Que en un mundo más rico que nunca no podemos quedarnos tranquilos mientras siga habiendo pobres. (…) Lula ha sido un guardián también del planeta, en especial de su pulmón más importante que es el Amazonas. Frente a la desforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen”, declaró.

Asimismo, hizo alusión a los años en que Lula estuvo en la cárcel, por lo que -a su juicio- fueron “persecuciones de diverso tipo”, ante lo cual, señaló, “no guarda rencor”.

“Estoy agradecido de Lula porque ha sido generoso con nuestra generación, pero no solo enseñando sino que también dispuesto a aprender. Y siempre con cariño. Una vez me dijo que quería vivir hasta los 120 años, porque tenía mucha energía y ganas de compartir lo que hasta ahora le ha tocado. Yo le creo. Mañana son las elecciones y espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad”, concluyó.